Rôgga abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Rôgga é uma empresa fundada em 2006 em Joinville com foco no desenvolvimento de móveis para sua casa e conforto. Inclusive, a marca é considerada uma das melhores e mais inovadoras do país, recebendo prêmios por sua qualidade. Confira, a seguir, mais informações.

A Rôgga, fundada em 2006 em Joinville, possui unidades em várias localidades além da sede original. Os produtos entregam o mais alto conforto e qualidade para mais de 8 mil famílias, colocando a empresa entre as principais construtoras do país!

Entretanto, para manter os produtos com essa qualidade, é necessário contar com funcionários exemplares e que queiram crescer junto a empresa. A empresa divulgou recentemente novas oportunidades de cargos, com atuação em diferentes localizações. Veja:

Almoxarifado – Joinville / SC;

Analista de Custos – Joinville / SC;

Analista de Orçamento – Joinville / SC;

Auxiliar de Serviços – Joinville / SC;

Banco de Talentos (Exclusivo PCD) – Joinville / SC;

Encarregado de Obras – Piçarras / SC;

Estagiário de Obras – Jaraguá do Sul / SC;

Operador de Produção – Joinville / SC.

Como se candidatar

A Rôgga, fundada em 2006, está com novas oportunidades para atuar em diferentes cargos e regiões de Santa Catarina.

Para atuar na empresa, é necessário preencher os requisitos impostos em cada cargo. Dessa forma, é possível crescer profissionalmente junto a empresa!

Está interessado em atuar em uma das maiores empresas de construção do país? Veja as oportunidades disponíveis no site da Rôgga e encaminhe seu currículo.

