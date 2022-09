A Rôgga começa a semana divulgando oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca de reintegração no mercado de trabalho em Santa Catarina. Acompanhe todas as informações, a seguir, e veja como se candidatar a um dos cargos.

Rôgga abre vagas de emprego em Santa Catarina

A Rôgga está divulgando oportunidades para profissionais qualificados e dispostos a complementar com sucesso a equipe, preenchendo as lacunas existentes no quadro de funcionários. Veja quais são as vagas de emprego abertas pela empresa, neste início de semana.

Auxiliar de Engenharia de Obras I – Joinville

Encarregado de Obras

Estagiário de Obras

Gerente de Vendas Internas

Auxiliar de Engenharia de Obras I – Penha/SC

Auxiliar de Serviços Gerais – Joinville

Banco de Talentos: Administrativo – Joinville

Corretor de Imóveis – Jaraguá do Sul/SC

Banco de Talentos: Obras – Joinville

Líder de Obra

Banco de Talentos: PCD – Joinville

Almoxarife I – Joinville/SC

Analista de Orçamentos – Joinville/SC

Analista de Projetos – Joinville

Atração e Seleção de Corretores – Joinville/SC

Auxiliar de Almoxarifado – Balneário Piçarras/SC

Corretor de Imóveis – Joinville

Corretor de Imóveis – Piçarras/SC

Gerente Vendas Produto

Líder de Obras – Penha/SC.

Como se candidatar a uma das vagas

Para fazer parte do processo seletivo de recrutamento da Rôgga, os interessados podem acessar a todas as informações diretamente na página de inscrição, escolhendo uma das vagas e cadastrando currículo completo. É importante dar atenção a todos os critérios exigidos para garantir que sua inscrição seja encaminhada para o cargo de acordo com suas habilidades.

