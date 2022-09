Sacro Império Romano-Germânico: como pode cair no vestibular?

Sacro Império Romano-Germânico: descubra como o tema pode ser cobrado na sua prova

O Sacro Império Romano-Germânico foi um dos impérios mais poderosos de todo o continente europeu durante a Idade Média.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história geral dentro de diversas provas importantes, principalmente nos vestibulares.

Assim, para que você compreenda como o tema pode ser cobrado na sua prova, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre um aspecto do Sacro Império Romano-Germânico. Vamos conferir!

Sacro Império Romano-Germânico: questão de vestibular

(UFES) Em fevereiro de 1076, o papa Gregório VII, reagindo contra a decisão dos bispos alemães de se proclamarem independentes da Santa Sé, excomunga Henrique IV, soberano do Sacro Império Romano-Germânico, nos seguintes termos: O episódio faz parte de um dos mais importantes conflitos ocorridos no Período Medieval entre o papado e o Império, denominado “Questão das Investiduras” (1075-1122), que consistiu:

a) na retomada, por parte da Santa Sé, das propriedades fundiárias concedidas em arrendamento aos príncipes alemães para que investissem na produção agrícola, destinada a abastecer os núcleos urbanos emergentes;

b) na decisão de Gregório VII, proclamada diante dos bispos reunidos no Concílio de Avignon, de impedir por todos os meios as investidas de Henrique IV e seus aliados contra a Itália, o que levou o papado a buscar o apoio da monarquia francesa;

c) na condenação, por parte de Gregório VII, da interferência do poder laico na composição do clero, especialmente no que dizia respeito à indicação dos bispos pelos soberanos;

d) no repúdio de Henrique IV às pretensões do papado de sagrar os cavaleiros alemães, uma vez que historicamente tal prerrogativa cabia apenas ao imperador, como herdeiro legítimo dos Césares romanos;



e) na cisão entre a Santa Sé e a monarquia alemã, por conta da revelação de que agentes papais teriam penetrado no território do Sacro Império Romano-Germânico com o objetivo de sublevar a nobreza contra Henrique IV.

Análise:

A questão do vestibular da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, aborda um dos eventos mais importantes da história do Sacro Império Romano-Germânico: a querela das investiduras.

A querela das investiduras, também conhecida como a questão das investiduras, foi um conflito pelo controle das investiduras, ou seja, das nomeações de clérigos, que envolveu a Igreja Católica e o Sacro Império Romano-Germânico.

A resposta correta para a questão é a alternativa C. O candidato deveria ter em mente que a querela representou o auge das disputas entre o poder dos reis e o poder dos papas durante a Idade Média. Para os religiosos, somente o papa deveria ter o poder de realizar investiduras, enquanto o imperador pensava que ele também poderia realizar o ato.

No meio das disputas, o papa Gregório VII ordenou a excomunhão do imperador Henrique IV para demonstrar a sua reprovação ao monarca, que queria nomear membros do clero e nobres.