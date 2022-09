Saiba como acompanhar a contribuição pelo Meu INSS

Você sabia que dá para acompanhar a contribuição pelo Meu INSS? O aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social pode ser muito útil em diversas ocasiões.

Com diversas funcionalidades, o aplicativo traz soluções para que os contribuintes resolvem pendências. Além disso, é possível acompanhar os pedidos e outros processos sem nem mesmo sair de suas casas.

Então se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para não perder nenhum detalhe. Para isso, separamos diversas dicas para você que deseja acompanhar suas contribuições previdenciárias pelo celular, com muita rapidez e praticidade.

Quais as formas de contribuição do INSS?

Contribuir com o INSS é a única forma de conquistar os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Desde a Aposentadoria por Idade, até o BPC ou Auxílio Doença, todos os benefícios previdenciários necessitam de contribuição por parte dos cidadãos.

Para quem trabalha com carteira assinada, a contribuição é obrigatória, feita todos os meses e com desconto feito direto da folha.

Já para quem é autônomo, MEI, está desempregado ou é dona de casa, a contribuição é facultativa. Aliás, deve ser feita de forma individual, através da GPS, a Guia Previdenciária Social. Para realizar a emissão, há duas maneiras: realizar o download pela internet ou comprar em papelarias.

De qualquer forma, essa guia deve ser paga até o 15º dia de cada mês para garantir os direitos previdenciários do contribuinte. Cada tipo de contribuição tem suas regras. Enquanto, para os desempregados, a contribuição é de 11% do salário mínimo vigente, por exemplo. Já para os MEIs, a porcentagem é menor, chegando a 5% do salário mínimo vigente.

Qual o documento utilizado para acompanhar a contribuição?

Para que os contribuintes possam acompanhar suas contribuições, o INSS disponibiliza o CNIS ou Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Através dele, é possível averiguar todas as suas informações previdenciárias, como, por exemplo:

Nome do empregador;

Período trabalhado;

Remuneração, ou salário recebidos durante a vigência do contrato;

Histórico de pagamentos da Guia Previdenciária Social, para contribuintes facultativos.

Através do CNIS, é possível obter todas as informações a respeito de suas contribuições.

Qualquer pessoa, acima de 16 anos, pode ter acesso a esse serviço desde que tenha cadastro no CNIS.

Esse cadastro é feito de forma automática. Pode ser feito ao firmar um contrato de trabalho formal ou ao emitir e pagar a GPS por conta própria.

O que é o Meu INSS?

Criado com o intuito de facilitar o acesso dos cidadãos a serviços do Instituto Nacional do Seguro Social, o Meu INSS é um aplicativo completo. Logo, contém ferramentas e funções voltadas para a população que está buscando informações a respeito de benefícios.

O seu acesso pode ser feito pelo computador ou por smartphones Android, ou iOS.

Além disso, ele é gratuito, e oferece uma interface simples e intuitiva que facilita o entendimento dos cidadãos.

Como acompanhar a contribuição pelo Meu INSS?

Como vimos acima, o aplicativo Meu INSS é muito útil para diversas funções a respeito dos benefícios e serviços do instituto. E um desses serviços, é a emissão do extrato do CNIS que permite que o cidadão acompanhe suas contribuições.

Para isso, basta seguir algumas etapas simples:

Baixe o aplicativo Meu INSS em seu celular ou acesse o site do Meu INSS; Crie seu cadastro com número de CPF, data de nascimento e senha; Feito isso, acesse a página inicial do aplicativo e encontre a opção “Do que você precisa?” Digite as palavras “Acompanhar CNIS” na caixa de busca. Em seguida, aguarde até visualizar a opção desejada; Abra a opção e clique em “Baixar PDF”.

A partir daí, o download começará automaticamente. Assim, quando for concluído, você já poderá abrir o arquivo e conferir todas as informações disponíveis.

Posso repetir esse procedimento para saber da contribuição para Meu INSS?

As informações previdenciárias dos cidadãos são sempre atualizadas. Por isso, caso você queira acompanhar a contribuição de perto, é possível emitir um extrato do CNIS sempre que quiser.

O ideal é que esse procedimento seja feito sempre que você mudar de emprego ou firmar um novo contrato, para garantir que suas contribuições estão sendo feitas de forma adequada.

Viu como é simples acompanhar a contribuição pelo Meu INSS? Então, acesse o site ou baixe o aplicativo, crie seu cadastro e veja como está sua vida previdenciária. Desse modo, você evitará dores de cabeça no futuro. Ainda mais, se precisa solicitar qualquer benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.