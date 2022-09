Saiba como colocar duas fotos no seu perfil do WHATSAPP

Os usuários do WhatsApp podem usar duas fotos no perfil do mensageiro. Embora o aplicativo não possua uma ferramenta específica para essa edição, é possível juntar duas fotos em um outro aplicativo e transformá-las em uma única mídia para então ser usada.

O procedimento é super rápido e simples. Confira abaixo como fazer:

Como juntar duas fotos pelo Instagram?

Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em “Layout” no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de “Confirmar” ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de “Três pontos” no canto superior direito e selecione “Salvar”; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a.

Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados.

Como trocar a foto do perfil

Com a imagem das duas fotos salva na sua galeria, agora troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira o passo a passo:

Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as “Configurações”; Toque na sua foto e, depois, no ícone de “Câmera”; Na próxima tela, escolha a opção “Galeria”; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em “OK”.

Veja como recuperar o WhatsApp clonado

Ao ter a conta do WhatsApp clonada, todas as suas informações podem ser acessadas. Entretanto, essa e outras ações criminosas podem ser evitadas de forma prática, por meio da ativação de confirmação em duas etapas.

Assim, se um criminoso tentar clonar a sua conta no aplicativo, não terá acesso aos seus dados, como mensagens. Isso porque, nessa situação, o WhatsApp é bloqueado instantaneamente.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h, além de notificar o dono da conta através de um SMS sobre o ocorrido.

Logo, para recuperar o acesso, basta aguardar as horas mencionadas. Confira abaixo situações que podem vulnerabilizar a sua conta.

Atualização do Windows 10

Ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados pelo endereço eletrônico. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta;

Desconecte todas as sessões ativas;

Habilite a autenticação em duas etapas;

Habilite a notificação de login.