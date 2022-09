Saiba como consultar o seu LOCAL DE VOTAÇÃO pelo e-Título

A dois dias das eleições, muitos eleitores ainda não sabem onde será o seu local de votação. No entanto, para obter essa informação é bem simples.

O local de votação dependerá da zona e seção identificadas no título de eleitor. O cidadão pode consultar o local exato por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou através do aplicativo e-Título, disponível para sistemas Android e iOS.

Como consultar o local da votação?

Como já mencionado, o procedimento pode ser feito de forma rápida e fácil, remotamente. Confira o passo a passo:

Por meio do site

Acesse a página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Em seguida, clique em “Eleitor e eleições”, na barra superior da página;

Selecione a opção “Consulta ao local de votação”;

Por fim, preencha os dados solicitados e, em seguida, clique no opção “Consultar”.

Por meio do aplicativo

Acesse o aplicativo “e-Título”;

Na página inicial, clique em “Onde Votar”.

Pronto! O aplicativo emitirá todas as informações sobre o seu local de votação, como endereço completo, seção e zona.

Posso justificar meu voto via aplicativo?

Por meio do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e-Título, o eleitor pode ter acesso a diversos serviços. Dentre eles, a justificativa de ausência na votação.

Nesse caso, o cidadão pode acessar o aplicativo e realizar o procedimento de forma rápida e fácil. Confira abaixo como fazer.

Como justificar a ausência na votação pelo e-Título?

Como já mencionado, a justificativa pode ser realizada de forma prática, por meio aplicativo da Justiça Eleitoral, ou seja, sem a necessidade de sair de casa.

O eleitor poderá justificar a ausência neste domingo (02), dia da votação, das 08h às 17h, lembrando que a ação poderá ser realizada tanto no primeiro turno, quanto no segundo. No entanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja devidamente instalado no aparelho do cidadão, disponível para os sistemas Android e iOS.

Vale salientar que o prazo para instalação do app e-Título se encerra neste sábado (1º), às 23h59.

Para justificar o voto, basta acessar a página inicial do aplicativo e-Título, em seguida, clicar em “Mais opções” e acessar a área de “Justificativa de ausência”. Na ação, o eleitor deve preencher os dados solicitados, como a eleição que deseja justificar, a justificativa propriamente dita e o seu e-mail.