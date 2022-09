Saiba como escolher painel de TV perfeito para quarto pequeno

Ao decidir por uma televisão no quarto, a dúvida de que suporte escolher pode acabar surgindo: painel ou rack?

A questão é ainda mais complicada quando se trata de um quarto com pouco espaço. Será que ficará apertado ou será funcional?

Calma, calma! Pois, explicaremos tudo direitinho a respeito de como escolher painel de TV, principalmente para os quartos pequenos. Por isso, não saia daí e fique ligado nessas dicas para decidir o móvel.

Que móveis posso usar para colocar minha TV?

A televisão é um item quase indispensável nas casas atualmente. Afinal de contas, atende tanto ao propósito do entretenimento da família, quanto para outras questões, como trabalho.

Por isso, muitas casas possuem mais de uma televisão. Não é incomum encontra-la nos quartos.

Existem diversos móveis que podemos usar para dar suporte ao item, como racks, estantes e até nichos. Entretanto, nem todos os ambientes permitem que esses móveis sejam usados, pois o espaço pode ser bem reduzido.

Sabendo disso, existem muitos modelos de mobília que unem a funcionalidade de segurar a TV, e também ocupam pouco espaço.

Os painéis são os melhores para desempenhar essa função. Por isso, se você tem em vista colocar o item num dormitório de pouco espaço, confira essas dicas de como escolher painel de TV para quarto pequeno.

Entenda seu espaço: Como escolher painel de TV para quarto pequeno

Esse item de mobília permite uma variedade imensa de modelos, e cada qual com sua funcionalidade. Por isso, saiba como escolher painel de TV seguindo esses truques.

Em primeiro lugar, procure unir o móvel com o que seu quarto mais precisa. Para exemplificar melhor, entenda se seu quarto precisa de mais espaço para armazenar os itens. Ou se precisa apenas de um local para fixar a TV.

Afinal, muitos painéis possuem gavetas, compartimentos e nichos que podem aumentar a quantidade de espaço para guardar objetos e outras coisas. Por isso, podem ser uma boa opção se o local é pequeno e sem muitos armários.

Além disso, existem painéis cuja função é apenas dar suporte à televisão. Portanto, são uma boa pedida para aqueles quartos que só precisam do item para segurar o eletrônico junto à parede e nada mais. Isto é, economizando mais espaço.

É possível escolher ainda painéis que possuem espelhos e dão a sensação de amplitude para o local. Além disso, investir em painéis com fitas de luzes e outros itens, concedem um toque de estilo e sofisticação para o dormitório.

Saiba como escolher painel de TV, e descubra como usar o item em quarto pequeno

Entenda o que considerar e como escolher painel de TV para quartos pequenos.

As características do móvel

Procure escolher o item em cores neutras, como branco, preto, cinza ou bege. Desse modo, o local fica com a aparência mais sóbria. Além de que, evita exageros que podem dar a sensação de aperto para o ambiente.

Por isso, evite escolher esse item de mobília em cores muito vibrantes, ou que possuam muitos detalhes e decorações. Pois, em locais pequenos, menos informação significa mais espaço.

Junto a isso, não use painéis que sejam menores que a televisão, e nem muito maiores do que ela. Isto é, procure o tamanho ideal para as polegadas de sua televisão.

Além disso, existem modelos que prometem esconder os fios do eletrônico com mais facilidade, o que promove o tom de organização do local.

O local a colocar o painel de TV

Tanto para o item com compartimentos, quanto os sem, é interessante que o móvel seja fixado ao meio da parede para passar a sensação de equilíbrio para o local.

Além disso, o ideal é que o móvel fique em frente a cama, para garantir o conforto na hora de assistir à TV.

Esse modelo funciona bem em todas as situações

Em todos os casos de quarto pequeno, a melhor pedida sempre é o painel simples. Ou seja, o que funciona apenas como suporte de TV, pois é o que ocupa menos espaço no local.

Se essa for sua escolha, você pode adicionar nichos acima do móvel para garantir mais estilo e mais espaço para decorações e outros eletrônicos conjuntos à televisão.

Então, gostou dessas dicas de como escolher painel de TV para quarto pequeno? Pois, não deixe de usar esses truques quando for selecionar um móvel para seu dormitório. Além disso, também não se esqueça de curtir e compartilhar o artigo para que mais pessoas fiquem sabendo.