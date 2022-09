Saiba como funciona o Saque Aposentadoria

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mais recente realizada pelo IBGE, no final de junho 7,08 milhões de pessoas com mais de 60 anos ainda trabalhavam. Pensando nisso, nesse artigo buscaremos esclarecer algumas dúvidas sobre o Saque Aposentadoria do FGTS.

Segundo informações disponibilizadas pelos canais oficiais do FGTS, o saque aposentadoria é uma modalidade que o trabalhador tem direito ao saldo da conta do Fundo de Garantia ao se aposentar. Desta forma, é possível sacar os recursos inclusive em situações onde a aposentadoria é solicitada por invalidez.

Além disso, os cidadãos que permanecem com vínculo empregatício mesmo após se aposentar também têm direito ao saque do FGTS. Nesses casos, os trabalhadores podem sacar mensalmente o recolhimento realizado pelo empregador. No entanto, é importante informar que se o aposentado trocar de emprego, o saque do FGTS só será liberado quando o contrato de trabalho chegar ao fim.

Saiba como solicitar o Saque Aposentadoria

A Caixa Econômica Federal informa que quando a aposentadoria é habilitada pelo INSS, a instituição libera os valores automaticamente. Sendo assim, quando os valores estão liberados, para receber basta seguir as etapas a seguir.

Inicialmente é preciso acessar o aplicativo FGTS e clicar no CARD que informa se os valores estão liberados. Em seguida, o aposentado deve informar como deseja receber o saldo. Entre as opções disponíveis, o cidadão pode cadastrar uma conta bancária em sua titularidade (em qualquer instituição financeira) ou escolher um dos canais físicos para o pagamento.

É possível sacar os recursos presencialmente em agências da Caixa, Unidades Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e salas de autoatendimento. Vale informar que o valor é direcionado para o canal solicitado em até 5 dias úteis após a solicitação.

Segundo informações disponibilizadas pela Caixa, em situações onde é preciso ir até uma agência para solicitar a liberação dos recursos, é importante que os aposentados levem os documentos a seguir:

Documento de identificação pessoal;

CPF ou Número do PIS ou PASEP ou NIS ou NIT;

Certidão de concessão de aposentadoria expedido por Instituto Oficial de Previdência Social;

Demonstrativo de concessão de Benefício ou Declaração; ou

Certidão fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social identificando o cidadão como beneficiário do amparo social ao idoso e/ou deficiente (LOAS); ou

Portaria publicada em DO – ato de transferência à inatividade; ou

Declaração expedida pela entidade empregadora (para servidores públicos); ou

Transferência para reserva remunerada, por ato próprio da corporação (para militares); ou

Extrato Previdenciário extraído do Internet Banking Caixa Econômica Federal.

Mais informações sobre a solicitação do Saque Aposentadoria podem ser obtidas nos canais oficiais da Caixa ou do INSS.

O Saque Aniversário do FGTS

Além do Saque Aposentadoria para cidadãos já aposentados e do saque extraordinário do FGTS liberado neste ano, a Caixa oferece a modalidade Saque Aniversário. Essa opção permite que os trabalhadores recebam parte do saldo disponível em conta no mês que fazem aniversário. Para isso, é preciso fazer a solicitação no site, aplicativo ou Internet Banking da Caixa.

Vale informar que essa modalidade não permite o saque integral do FGTS, mas sim uma parcela do valor. Apesar disso, é possível resgatar até três anos de saque de uma vez. No site da Caixa é possível conferir os requisitos para a adesão do Saque Aniversário.