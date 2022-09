Saiba Quais Sãos os 6 Melhores Criadores de Fluxogramas (Versão Web e Desktop)

Há diversos programas capazes de criar fluxogramas incríveis. Escolhemos os melhores criadores de fluxogramas para as mais diversas áreas e com recursos práticos de serem feitos.

Fluxograma é uma ferramenta de qualidade que auxilia na documentação e detalha os processos de diversos tipos de negócio. Existem regras para criação de fluxogramas , que fazem a conexão e os símbolos ficarem mais organizados.

Os Top 6 Melhores Criadores de Fluxogramas

Ao usar software de fluxogramas que seja de qualidade, aprimora a produtividade de equipes, automatiza processos, evita erros na realização no processo por meio de uma análise visual, ideias e soluções ficam mais claras para diferentes profissionais diferentes, entre outras vantagens.

Escolhemos os 6 melhores criadores de fluxogramas para que tenha otimização nos seus projetos. Analise as informações e veja qual é a melhor ferramenta de fluxogramas que mais atende às suas necessidades.

1. EdraxMax

O EdraxMax é o software de fluxogramas com mais recursos para seus usuários. É possível criar um fluxograma de tomada de decisão em 5 etapas simples com este programa. São mais de 1500 modelos oferecidos pela plataforma além de mais de 26.000 símbolos para inserir nos diagramas.

É possível criar diagramas e escalar com confiança em tempo real com a equipe. Compartilhando o trabalho com a equipe em qualquer formato aumenta a produtividade já que a equipe pode trabalhar de qualquer lugar nas diversas opções de diagramas.

Você pode criar diagramas online ou para desktop em qualquer sistema operacional sempre com segurança de nível corporativo. As transferências são protegidas com o mais elevado nível de criptografia SSL, para que ninguém pode acessar aos seus dados sem a sua permissão.

Vantagens:

Possui versão gratuita;

Funciona em multiplataforma;

Ferramenta de fluxogramas com mais recursos que os concorrentes;

Simples e ágil de usar;

Funciona bem para diversas equipes como gerenciamento de produto, desenvolvimento de software, suporte de marketing, e muitas outras.

Desvantagens:

Ao usar o EdraxMax não foi constatado problemas

Preço:

À partir de $99 por ano e apenas $245 pela licença vitalícia

Site: https://www.edrawsoft.com/pt/edraw-max/

2. Lucidchart

Com o Lucidchart se torna fácil criar diagramas. Com funcionalidades de arrastar e soltar imagens facilita na hora de organizar os diagramas. Ele funciona online, não sendo necessário fazer instalação de qualquer tipo de programa.

Esse software de fluxogramas permite visualizar quem está trabalhando no momento no diagrama, oferecendo recursos de comentário e mostrando histórico.

Vantagens:

Tem recursos em nuvem;

Não precisa de instalação;

Compartilhamento em tempo real do diagrama.

Desvantagens:

Não é possível organizar camadas do diagramas;

Não funciona offline;

Não tem guia para usuários iniciantes.

Preço:

Versão gratuita;

Versão paga à partir de US$ 7,95

Site: https://www.lucidchart.com/pages/pt

3. Bizagi Modeler

Para quem busca ferramentas de desenho que auxiliam tanto na criação quanto evitar erros, o Bizagi Modeler tem essa solução. Pode-se documentar os elementos com novos campos para complementar o modelo.

Por padrão os arquivos são salvos nessa ferramenta de fluxogramas

na extensão .bpm, podendo ser exportados para outros formatos como PNG, PDF, BMP, HTML e DOC.

Vantagens:

Exportação de arquivos em vários formatos;

Criar anotações;

Tem versão gratuita

Desvantagens:

Funciona somente para Windows;

Precisa de no mínimo 100 usuários no plano corporativo

Pouco espaço de armazenamento na versão gratuita

Não é possível fazer contribuições em projetos compartilhados

Preço:

Gratuito e personalizado;

Site: https://www.bizagi.com/pt/plataforma/modeler

4. Smartdraw

O Smartdraw compõe nossa lista de melhores criadores de fluxogramas, por fornecer recursos robustos e com soluções de formatação automática e inteligente para que usuários tenham o melhor aproveitamento.

Funciona tanto para web ou desktop conforme a necessidade. É fácil de usar e permite criar diagramas rapidamente e com com visual muito amigável.

Vantagens:

Possui integrações com outras plataformas como Word, Excel, Power Point;

Trabalha bem com outros programas como Google, Microsoft, JIRA, Confluence, Dropbox, WordPress, Box, e Trello.

É fácil fazer criação de diagramas.

Desvantagens:

Quando usa a versão online percebe-se oscilações na conexão;

Preço para empresas é muito elevado;

Podem ocorrer falhas ao copiar e colar uma seção do organograma e ao visualizar guias.

Versão offline funciona apenas para Windows

Preço:

Individual $9,95/mês

Team $5,95/mês por usuário

Site 2.995/anual

Site: https://www.smartdraw.com

5. Creately

O Creately apresenta soluções criativas como uma ferramenta de fluxogramas. Também possui ferramentas para arrastar e soltar os símbolos, deixando fácil a criação de fluxogramas.

Funciona para diferentes modelos de negócio, como de Rede, Marketing, RH e outros. Vários usuários e times podem trabalhar de forma simultânea.

Vantagens:

Opção de arrastar e soltar símbolos no diagrama;

Alterações são visualizadas simultaneamente por outros usuários;

Funciona online, Windows e no Mac;

Desvantagens:

Trabalhar sem modelo pode ser complicado para iniciantes;

Interface congela algumas vezes;

Recursos de focos não são intuitivos;

Preço:

Planos à partir de $4/mês

Site: https://creately.com/

6. Gliffy

Encerrando a lista sobre os melhores criadores de fluxogramas está o Gliffy. Possui recursos para projetos de empresas, salvar rascunhos e compartilhar com outros usuários. Para agilizar os processos, pode-se usar os incríveis temas e templates que vem junto com a plataforma.

Vantagens:

Possui diversos temas e templates para agilizar o processo;

Possui fácil usabilidade;

Desvantagens:

Versão gratuita é muito limitada;

Não possui conversão de formatos;

Não integra com outros aplicativos

Preço:

Planos à partir de $6/mês

Site: ttps://www.gliffy.com/

Conclusão

Entre os melhores criadores de fluxogramas, o mais indicado para quem precisa de soluções inovadoras em qualquer situação, seja para projetos simples ou complexos, online ou para desktop, que seja ágil e simples de usar, é o EdraxMax.

Pela quantidade de recursos e qualidade da tecnologia do programa, é o mais econômico da categoria. Seguro, funcionalidades eficientes, garante que seja qual área de negócio for, criar diagramas com EdraxMax sempre trará resultados positivos para toda equipe e economiza tempo e recursos de quem irá desenvolver.