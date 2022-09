Saiba quem tem prioridade para receber o cartão do Auxílio Brasil

Ao final do mês de junho, os novos cartões do Auxílio Brasil foram entregues, este foi priorizado para as menores cidades. Segundo o Ministério da Cidadania, o Governo Federal deu preferencia para os municípios que têm poucos pontos de saque da Caixa Econômica Federal.

Estes foram priorizados porque o cidadão não necessita do novo cartão para movimentar os valores do Auxílio Brasil, ou seja, é possível realizar as operações financeiras pelo aplicativo do Caixa Tem. Deste modo, é possível gerar um código para sacar em agências da Caixa Econômica. Com isso, como as cidades menores têm menos possibilidades para realizar o processo, essas foram priorizadas.

Entrega dos cartões do Auxílio Brasil

A entrega dos novos cartões vem acontecendo desde o fim de junho. Ao contrário do que era esperado, o Governo Federal acabou não realizando nenhum evento para marcar o início das entregas.

Deste modo, o Ministério da Cidadania divulgou os novos detalhes e nesse primeiro momento, o foco está sendo aplicado nas pessoas que entraram na lista de pagamento do benefício entre os meses de janeiro e junho de 2022.

Com isso, o Governo Federal encomendou mais de 6,6 milhões de dispositivos, entre eles, estima-se que 2,3 milhões foram entregues em junho. É importante ressaltar que, quem ainda não recebeu o dispositivo, é possível utilizar o aplicativo para gerar um código para os saques.

Deve-se lembrar que não é necessário realizar a solicitação do cartão do Auxílio Brasil, este será distribuído gratuitamente para quem tem cadastro no programa. Além disso, é importante ressaltar que a entrega é feita pelos correios no endereço informado no CadÚnico.

O cartão chega na casa do beneficiário com informações sobre: como cadastrar a senha no cartão, as condições do programa, calendário de pagamento, funcionalidades do cartão, e os canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da caixa.

Novo cartão do Auxílio Brasil

O novo cartão, é voltado para quem recebe o benefício através da poupança social digital. Com ele, é possível realizar compras em estabelecimentos comerciais na função débito, facilitando a vida das famílias por não ser necessário se deslocar até os caixas eletrônicos. Com o cartão, também é possível realizar o saque total ou parcial do Auxílio Brasil através das redes de pagamento da Caixa e em bancos 24 horas.

Além disso, o cartão do Auxílio Brasil dá o direito de realizar dois saques por mês em bancos 24h, até três saques por mês em terminais de autoatendimento. Com ele também é possível realizar transferências e recebimentos sem limite via Pix e transferências sem limites para contas da Caixa.

Atualmente, o Auxílio Brasil possuí o valor de R$ 600, com o adicional de R$ 200 que foi aprovado pelo Congresso Nacional na emenda constitucional. O atual valor será mantido até dezembro de 2022, podendo ser alterado novamente em uma nova emenda a constituição. Caso contrário, em janeiro de 2023 o valor do benefício retornará aos R$ 400 pagos antes do bônus aplicado.