SAIU! Confira a lista de CELULARES que ficarão sem o WhatsApp no próximo MÊS

Se você usa o WhatsApp em um celular antigo, fique atento! A Meta anunciou que vai privar a operação do aplicativo em alguns aparelhos a partir de outubro deste ano.

A lista de smartphones que deixarão o mensageiro a partir do próximo mês já foi divulgada e entre eles estão modelos das gigantes Apple e Samsung.

Vale ressaltar que essa é uma prática comum da empresa, uma vez que o WhatsApp precisa ser atualizado com frequência para garantir seu bom funcionamento e trazer novidades aos usuários.

Aparelhos que deixarão de operar o WhatsApp em outubro

De acordo com as informações, pelo menos 40 modelos de diferentes marcas deixam de rodar o mensageiro nas próximas semanas. Confira quais são:

Apple: iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE;

Samsung: Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini, Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2;

LG: Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q;

Huawei: Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2;

ZTE: ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987;

SONY: Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S;

Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.

Meta prepara novidades para o aplicativo

O WABetaInfo, site especializado em divulgar spoilers sobre o WhatsApp, anunciou que o mensageiro pretende implementar um recurso para os usuários adeptos ao chat pessoal. A ferramenta foi muito solicitada pelo público, que criticava a falta de uma aba para salvar assuntos particulares.

Normalmente, os usuários do WhatsApp costumam criar um grupo com apenas uma pessoa (seu próprio contato) e utiliza-lo para enviar informações e dados pessoais. Desta forma, com o novo recurso é possível que este hábito seja encerrado.

A Meta já começou a testar o recurso, no entanto, não há previsão de quando estará disponível. Em suma, a função funcionará como um bate-papo individual, que poderá ser fixado como qualquer outra conversa.