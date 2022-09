SAIU o GRANDE concurso para trabalhar na POLÍCIA CIVIL: 3.500 vagas e mais de R$10 mil de salário

Uma grande oportunidade para trabalho no concurso público da Polícia Civil. De acordo com informações oficiais, serão oferecidas 3.500 vagas pra a corporação.

De acordo com delegado diretor da Divisão de Administração de Pessoal (DAP) da corporação, Gilson Cezar Pereira da Silveira, o documento será liberado em janeiro.

Segundo Gilson: “A nossa perspectiva é lançar os editais no começo do próximo exercício. Já para janeiro. Esse é o nosso planejamento”. Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, anunciou a autorização para contratação de 3500 vagas, parte delas serão para editais que estão em andamento e outras serão disponibilizadas para novos concursos.

Porém, há maiores chances de contratações dos aprovados, isso porque o diretor da DAP explicou que está em estudo a ampliação de vagas do concurso em andamento e a quebra da cláusula de barreira (que impõe um limite de classificados em cada etapa).

Entretanto, de acordo com Cezar, será preciso um posicionamento jurídico. Contudo, segundo o delegado diretor o posicionamento deve ser conquistado até o mês de outubro.

E continuou afirmando: “Se o jurídico e o governo aprovarem a ampliação das contratações do concurso de 2022, no próximo concurso (previsto para 2023) vamos trabalhar com o saldo, ou seja, as oportunidades que restarem para serem preenchidas“.

Foi explicado também que a lei não proíbe que dois certames estejam em andamento, entretanto, deixou claro que será preciso que todas as nomeações sejam feitas até que a convocação do segundo certame comece.

Autorização do concurso

De acordo com o documento de autorização do concurso para trabalhar na Polícia Civil, serão contratados candidatos dos concursos que já estão em andamento e outros novos concursos deverão ser realizados para o provimento total das vagas. Os cargos vagos no momento e disponíveis na Polícia Civil são:

Delegado de Polícia – 552 vagas;

Médico Legista – 116 vagas;

Perito Criminal – 249 vagas;

Investigador de Polícia – 1250 vagas;

Escrivão de Polícia – 1333 vagas;

Para os cargos de delegado, médico legista, escrivão e investigador já existem concursos em andamento.

Caso a quantidade de vagas não supra as ofertadas anteriormente pelos editais, será necessário a ampliação do número de vagas por meio de retificação nos editais.

Já para o cargo de perito criminal será necessária a realização de um novo processo seletivo.

A expectativa, segundo o diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, é que, ao menos, quatro mil candidatos aprovados tanto em concursos em andamento, quanto em novos, sejam contratados até 2023.

Para 2024, o governo de SP também já autorizou a contratação de mais 4 mil servidores da polícia.

De acordo com o edital publicado recentemente, a Polícia Civil do Estado possui a autorização do governo para adotar as providencias necessárias a fim de suprir a demanda de profissionais.

Isso inclui tanto a contratação dos candidatos aprovados nos concursos em andamento, quanto a seleção de uma nova banca organizadora para promover novos concursos de acordo com a demanda do governo paulista.

Salários e requisitos do concurso público para trabalhar na Polícia Civil

Os salários oferecidos pela Polícia Civil de São Paulo variam de acordo com cada cargo.

Os interessados em concorrer a uma vaga de escrivão ou investigador da policia terão, caso aprovados, uma remuneração mensal de R$4.717,42.

A exigência para ambos os cargos inclui formação em nível superior em qualquer área, além de carteira nacional de habilitação (CNH) com permissão B, no mínimo.

Já para o cargo de perito criminal, o salário previsto é de R$10.439,92. Para se candidatar a vaga, o candidato precisa possuir carteira nacional de habilitação (CNH) com permissão “B”, além de formação em nível superior em uma das seguintes áreas:

Análise de Sistemas,

Arquitetura e Urbanismo,

Biologia, Biomedicina,

Biotecnologia,

Ciências da Computação,

Ciências Físicas e Biomoleculares,

Ciências Moleculares,

Contabilidade,

Direito,

Enfermagem,

Engenharia,

Estatística,

Farmácia,

Farmácia e Bioquímica,

Física,

Fonoaudiologia,

Geografia,

Geologia,

Informática,

Matemática,

Medicina,

Medicina Veterinária,

Museologia,

Nutrição,

Odontologia,

Química,

Sistemas de Informação,

Tecnologia da Informação.

Para o cargo de médico legista, a formação necessária é no curso de Medicina, além de CNH. O salário médio oferecido pela PC – SP para o cargo é de R$10.439,92.

Por fim, os interessados em concorrer a uma vaga de delegado de Polícia devem ter formação em Direito e experiência mínima de dois anos na área. O salário previsto para o cargo é de R$12.458,98.

Concurso Público da Polícia Civil em andamento

A Polícia Civil de São Paulo já conta com um concurso público em andamento. Com editais publicados em fevereiro deste ano (2022), o certame ofereceu 2939 vagas para os cargos de delegado, médico legista, escrivão e investigador.

Agora, com a autorização do governo paulista, os candidatos aprovados nesse concurso começaram a ser convocados para assumir o cargo.

No entanto, o cargo de perito criminal teve seu último concurso realizado em 2013.

Desde então, a Polícia Civil não realizou mais nenhuma seleção e, por isso mesmo, o quadro de vagas para o cargo encontra-se defasado.

A expectativa é que com o aval do governo paulista um novo edital para perito criminal seja lançado em breve.

Clique aqui e leia a íntegra da publicação oficial onde o Governo de São Paulo autoriza o preenchimento de 3500 vagas na Polícia Civil.