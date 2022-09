salário de mais de R$7 mil para nível médio, veja como se inscrever

O Concurso TRE ES nível médio está oferecendo salários que ultrapassam os R$7 mil por mês, e essa pode ser a sua chance de entrar para esse time.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo abriu edital para contratação de novos profissionais. Com isso, muita gente estava esperando essa oportunidade para integrar a equipe de uma das instituições mais sérias e relevantes do Brasil.

Sendo assim, se você sonha em consolidar sua carreira através de um concurso e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Fique atento para não perder nenhum detalhe sobre isso.

Concurso TRE ES, saiba mais

O edital do Concurso TRE ES já foi divulgado, e o órgão abre cadastro reserva para preenchimento de vagas para cargos de extrema importância dentro do TRE. O processo seletivo é destinado para profissionais que tenham formação em níveis técnico e superior.

A banca organizadora do concurso será a Fundação Carlos Chagas ou FCC. Ainda, os salários oferecidos podem chegar a 12 mil reais mensais a depender da vaga.

Então, essa pode ser uma excelente oportunidade para quem deseja obter a chance de fazer parte do time de uma das instituições mais importantes para a democracia brasileira.

E para quem mora ou deseja morar no estado do Espírito Santo, a chance de uma carreira promissora dentro da instituição é ainda mais atrativa.

Quais as vagas disponíveis no Concurso TRE ES?

Como já vimos anteriormente, não há uma quantidade específica de vagas disponíveis no concurso TRE ES. Isso porque, o Processo Seletivo tem o intuito de realizar o chamado cadastro reserva para profissionais com nível técnico e superior.

As vagas disponíveis são para os cargos de Técnico e Analista Judiciário. Para as vagas de Técnico, existem oportunidades para Técnico Judiciário em diversas áreas e especialidades.

Enquanto para as vagas de Analista, as oportunidades são para Analista Judiciário nas áreas administrativa e judiciária, com especialidades diversas como Contabilidade, Arquitetura, Engenharia Civil, entre outras.

Para as vagas de Técnico Judiciário na área administrativa, é necessário somente o nível médio. Já para as outras oportunidades, é necessário ter formação superior ou técnica na área.

Já para as vagas de Analista Judiciário, é exigido que o candidato tenha formação superior na respectiva função exercida.

Qual é o salário oferecido?

Assim como ocorre em outras aplicações do Processo Seletivo do TRE, a remuneração oferecida aos profissionais que conseguirem ocupar as vagas disponíveis é bastante atrativa.

Para os cargos de Técnico, o salário ultrapassa os 7 mil reais. Já no caso dos Analistas, a remuneração é ainda mais expressiva, ultrapassando os 12 mil reais mensais.

Ambos os cargos têm sua remuneração composta pelos vencimentos básicos, além de gratificações, também chamadas de GAJ (Gratificação por Atividade Jurídica).

Além do salário condizente com as funções do cargo, todos os funcionários do TRE-ES recebem um vale alimentação, pago mensalmente, de forma simultânea ao salário.

Como realizar a inscrição para o processo seletivo?

Para agilizar o processo de candidatura no Concurso TRE ES, a banca organizadora estipulou que o envio das informações deve ser feito de forma exclusiva pela internet.

Dentro do site do FCC, é possível encontrar um link para realizar sua candidatura no Processo Seletivo. Assim, deve-se preencher um formulário, contendo todas as informações do candidato e fazer o envio.

O prazo para as inscrições se encerram no dia 24 do mês de outubro, às 14 horas, segundo o horário de Brasília.

Qual o valor da taxa de inscrição?

Assim como ocorre em outros concursos públicos pelo país, para participar do Concurso TRE ES, é necessário que o candidato pague uma taxa.

Esse valor varia, de acordo com a vaga pretendida. Para os cargos de Analista, a taxa de inscrição será de cerca de 110 reais. Enquanto para os cargos de Técnico, o valor chega a 85 reais.

Assim que finaliza a sua candidatura, o site da banca organizadora disponibiliza um boleto para quitação desta taxa.

Para fazer o pagamento, basta imprimir o documento. Em seguida, deve se encaminhar até uma lotérica ou fazer a quitação através de seu Internet Banking.

Agora que você já sabe tudo sobre o Concurso TRE ES, acesse o site da banca organizadora, faça sua inscrição e pague a taxa. Por fim, comece já a se preparar para as provas.