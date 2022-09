SALÁRIO MÍNIMO de 2023: Governo Federal ANUNCIA uma nova PREVISÃO

O Governo Federal anunciou o valor do salário mínimo de 2023, estimado em R$ 1.302. A nova quantia corresponde a um acréscimo de R$ 90 em comparação ao atual piso nacional.

De todo modo, é importante frisar que apesar do reajuste, o salário mínimo não terá um aumento real. Isso acontece porque a correção é feita, apenas, com base na taxa inflacionária do ano anterior, neste caso, de 2022.

O novo valor do salário mínimo foi apresentado na Lei Orçamentária Anual (LOA), entregue ao Congresso Nacional. No entanto, a quantia pode ser alterada até o começo de 2023, quando a inflação deste ano estará definida.

Segundo o Ministério da Economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação daqueles que ganham até cinco salários mínimos, será encerrado em 2020 com 7,2%.

Salário mínimo de 2023 não terá ganho real?

A princípio, com a correção do salário mínimo segundo o percentual do INPC, o Governo Federal indica que não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, o aumento do salário é apenas uma reposição pela inflação. Isso significa que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

É como se o aumento do salário servisse apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, o cidadão não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar mais seu poder de compra.

Até 2019, o piso recebia um ganho real, em razão de que não era corrigido apenas pela inflação. Na época, o cálculo do se realizava com base no PIB de dois anos anteriores e a inflação relativa ao INPC.

Evolução do salário mínimo

O salário mínimo vigente, ou seja, de 2022, é equivalente a R$ 1.212. O valor foi estabelecido com base no INPC apurado em 2021, que totalizou 10,02%. O valor representa uma evolução não muito significativa do piso no decorrer dos anos. Veja abaixo:

Maio de 2004: R$ 260,00;

Maio de 2005: R$ 300,00;

Abril de 2006: R$ 350,00;

Abril de 2007: R$ 380,00;

Março de 2008: R$ 415,00;

Fevereiro de 2009: R$ 465,00;

Janeiro de 2010: R$ 510,00;

Janeiro de 2011: R$ 545,00;

Janeiro de 2012: R$ 622,00;

Janeiro de 2013: R$ 678,00;

Janeiro de 2014: R$ 724,00;

Janeiro de 2015: R$ 788,00;

Janeiro de 2016: R$ 880,00;

Janeiro de 2017: R$ 937,00;

Janeiro de 2018: R$ 954,00;

Janeiro de 2019: R$ 998,00;

Janeiro de 2020: R$ 1.045,00;

Janeiro de 2021: R$ 1.100 ,00;

Janeiro de 2022: R$ 1.212,00.