A Santa Casa, referência em saúde e atendimento em toda a América Latina, está com vagas abertas no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para o banco de talentos, efetivas e estágios nas principais clínicas da região. Veja, a seguir, mais informações.

Santa Casa abre vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, referência em saúde e atendimento, está com oportunidades abertas em diferentes áreas de atuação. Esse complexo hospitalar é uma grande referência nacional e internacional, e por isso está buscando pessoas responsáveis e experientes.

Com mais de 10 mil profissionais atuando diariamente, a Santa Casa está fazendo história no tratamento de qualidade e saúde dos pacientes. Quer fazer a diferença junto a ela? Veja as oportunidades disponíveis:

Analista de Contrato (Efetivo) – Porto Alegre / RS;

Analista de Suprimento (Efetivo) – Porto Alegre / RS;

Auxiliar de Manutenção (Temporário) – Porto Alegre / RS;

Analista Clínico (Banco de Talentos) – Porto Alegre / RS;

Atendente de Alimentação (Banco de Talentos) – Gravataí / RS;

Líder Operacional (Banco de Talentos) – Porto Alegre / RS;

Técnico de Enfermagem (Banco de Talentos) – Porto Alegre e Gravataí / RS;

Fisioterapia (Estágio) – Porto Alegre / RS.

Como se candidatar

Essas são apenas algumas das diversas oportunidades disponíveis. Para conhecer os requisitos e todas as vagas, acesse a plataforma oficial da Santa Casa!

Lembre-se: as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento. Se tiver interesse em fazer a diferença na vida das pessoas, envie seu currículo agora mesmo.

