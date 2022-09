Santa Maria do Oeste abre concurso público com 121 vagas em diversas áreas

A prefeitura de Santa Maria do Oeste, no estado do Paraná, abre concurso público que visa contratação de 121 profissionais, além de formação de cadastro reserva.

Os salários oferecidos pelo município de Santa Maria do Oeste vão de R$ 1.244,77 a R$ 14.139,63 mensais.

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Unicentro (Concursos Fau) é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Santa Maria do Oeste – PR

A cidade de Santa Maria do Oeste oferece, por meio de concurso público, 121 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente Comunitário de Saúde – 4 vagas;

Agente da Dengue – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – 23 vagas;

Carpinteiro – 1 vaga;

Cuidador – 2 vagas;

Mecânico – 2 vagas;

Motorista Categoria “B” – 3 vagas;

Motorista Categoria “C” – 5 vagas;

Motorista Categoria “D” – 9 vagas;

Operador de Retroescavadeira – 4 vagas;

Operador de Rolo Compactador – 1 vaga;

Pedreiro – 3 vagas;

Servente de Obras – 3 vagas.

O salário para os cargos de nível fundamental varia entre R$ 1.000,00 a R$ 1.424,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio/técnico

Auxiliar de Consultório Dentário – 3 vagas;

Técnico Agrícola – 3 vagas;

Técnico e Enfermagem – 5 vagas;

Fiscal de Tributos – 2 vagas;

Fiscal Sanitarista – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo – 10 vagas.

Para o cargo de nível médio e técnico o salário varia entre R$ 1.244,77 a R$ 3.325,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Superior

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Professor – 16 vagas;

Assistente Social – 2 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Dentista – 2 vagas;

Enfermeiro – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Fisioterapeuta;

Psicólogo – 1 vaga;

Advogado – 4 vagas;

Médico Clínico Geral – 2 vagas;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Topógrafo – 1 vaga;

Técnico de Controle – 1 vaga.

Os salários oferecidos para os cargos de nível superior vão de R$ 1.497,57 a R$ 14.139,63 para uma jornada de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Santa Maria do Oeste – PR

Os interessados em participar do concurso público de Santa Maria do Oeste devem realizar a inscrição entre os dias 03 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2022 diretamente pelo site da ConcursosFau.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$60 a R$ 100 dependendo do cargo pretendido.

Etapas do concurso Santa Maria do Oeste – PR

O concurso público da prefeitura de Santa Maria do Oeste avaliará os candidatos por prova objetiva (Comum a todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório), prova prática e prova de título.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 13 de novembro de 2022.

Os cargos de nível superior contarão ainda com avaliação de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso de Santa Maria do Oeste 2022.