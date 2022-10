Santander disponibiliza anuidade grátis e vitalícia

Na última semana o Santander lançou uma campanha que oferece anuidade gratuita e vitalícia para os cartões de crédito American Express Gold ou Platinum do banco. A promoção lançada pela instituição era válida tanto para correntistas como para não correntistas do banco.

“Devido à grande procura pelos cartões Santander Amex durante a campanha de isenção vitalícia de anuidade, o Banco estendeu a promoção até 29 de setembro”, disse o Santander. Apesar da campanha ter chegado ao fim, é importante conhecer os produtos disponibilizados pela instituição, já que uma nova oportunidade como essa pode surgir a qualquer momento.

Os cartões de crédito com anuidade vitalícia

Como já dito anteriormente, os cartões de crédito selecionados para a campanha foram o American Express Gold e o cartão Platinum. O cartão Santander American Express Gold Card é destinado a clientes que possuam renda mínima de R$ 8.000 e garante 1,2 ponto por dólar gasto.

Já o cartão Santander American Express The Platinum Card foi criado com o objetivo de atender clientes com renda mínima de R$ 20.000 e oferece 2,2 pontos por dólar gasto. Além disso, esse cartão garante acesso ilimitado e gratuito às salas VIP American Express, bem como dois acessos anuais aos lounges do programa Priority Pass.

De acordo com a instituição financeira, os cartões Santander American Express oferecem pontos que podem ser transferidos para os parceiros da Esfera. Atualmente, possuem parceria com o Santander a Latam Pass, TudoAzul, Smiles e Iberia. É possível citar também os parceiros do Membership Rewards, sendo eles: Delta Skymiles, Flying Blue Air France/KLM, KrisFlyer da Singapore Airlines, Marriot Bonvoy e Hilton Honors.

Apesar do programa de pontos do Santander garantir diversas vantagens aos seus clientes, os cartões oferecem alguns outros benefícios. Entre esses benefícios é possível citar a cobertura em caso de despesas médicas ou odontológicas em viagens, seguro para veículos locados, proteção de compra e garantia estendida original. Vale informar que as coberturas e limites podem variar de acordo com a versão do cartão.

Essas opções de cartão de crédito disponibilizadas pelo Santander também oferecem descontos em redes de hotéis e locadoras de veículos parceiras. Mais informações sobre os cartões de crédito da instituição podem ser obtidas em seus canais oficiais de atendimento.

Como solicitar os cartões do Santander?

Os cartões de crédito do Santander estão disponíveis tanto para correntistas quanto para indivíduos que ainda não são clientes da instituição. Sendo assim, é possível fazer a solicitação do produto financeiro em uma agência física da instituição, por meio do site ou pelo aplicativo do banco, disponível para aparelhos Android e iOS.

Assim como todas as outras instituições financeiras, para conseguir um cartão de crédito do Santander é preciso passar por uma análise de crédito que leva em consideração diversos dados, sejam eles internos ou externos, como o Score do Serasa e possíveis cadastros do usuário em programas de proteção ao crédito. Sendo assim, apesar da renda mínima ser um requisito para obtenção do cartão, apenas a renda não é garantia de aprovação.