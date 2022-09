São MILHÕES de clientes: Nubank vai compartilhar ESTES dados com OUTROS bancos; veja quais

Agora, clientes do Nubank podem compartilhar os seus dados financeiros e bancários com outras instituições. Isso porque, a fintech passou a fazer parte do Open Finance. No entanto, a ferramenta ainda está em fase de testes, e deve ser liberada aos clientes de forma gradual.

O recurso começou a ser utilizado no dia 5 de setembro. O Open Finance possibilita que clientes transportem seus históricos financeiros de um banco para outro, sem precisar começar um relacionamento do zero com a nova instituição.

A nova ferramenta garante a segurança dos clientes, uma vez que bancos autorizados pelo Banco Central podem fazer parte do sistema. No mais, o BC estabelece regras de segurança digital que precisam ser seguidas pelos participantes.

Como compartilhar dados pessoais de outros bancos com o Nubank

Para ter acesso a nova opção de compartilhamento é necessário atualizar o aplicativo do Nubank. Veja como a seguir:

Para o primeiro acesso ao Open Finance:

Na tela inicial do aplicativo, clique no seu perfil, na parte superior esquerda; Clique em “Open Finance”; Selecione “Continuar” e depois em “Compartilhar”; Escolha a instituição da qual você gostaria de trazer os seus dados; Clique em Confirmar; Ademais, você vai para o aplicativo da instituição escolhida para confirmar o compartilhamento; No aplicativo do Nubank, haverá a confirmação para que ocorra o compartilhamento de dados.

Para quem já acessou o Open Finance:

Na tela inicial do aplicativo, acesse o seu perfil; Clique em “Open Finance”; Toque em “Novo compartilhamento”; Clique em “Compartilhar”; Selecione a instituição da qual você gostaria de trazer os seus dados; Toque em “Confirmar”; Em seguida, você vai para o aplicativo da instituição para que o compartilhamento aconteça; No aplicativo do Nubank, haverá a confirmação do compartilhamento de seus dados.

Como resgatar dinheiro guardado

Abra o aplicativo do Nubank e toque em “Conta”; Na sequência, toque em “Dinheiro guardado” logo abaixo do saldo disponível; Em seguida, clique em “Disponível a qualquer momento” para continuar o resgate; O aplicativo vai mostrar o saldo disponível para saque e quanto ele está rendendo ao ano; Depois, toque na opção “Resgatar” no canto inferior esquerdo; Para finalizar, digite o valor que gostaria de resgatar e depois toque em “Resgatar” na parte inferior da tela — o dinheiro vai estar disponível na conta em poucos segundos.

O cliente pode resgatar os valores quantas vezes quiser. Todavia, como mencionado anteriormente, o usuário precisa selecionar a opção correspondente.

A fintech não cobra taxas ou tarifas ao realizar a operação, então, o cliente pode ficar tranquilo ao sacar o dinheiro.

Diante disso, agora você já sabe como resgatar dinheiro guardado no Nubank. Fazendo isso, o valor retorna para sua conta.