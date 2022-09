São Paulo recebe evento de educação internacional neste sábado (17)

A Feira de Intercâmbio CI Experience (CIXP), que conta com a participação de 67 expositores de mais de 15 países, acontece na tarde deste sábado, dia 17 de setembro, em São Paulo. O evento acontece no período das 12h às 18h.

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, exclusivamente no site do CIXP.

Programação terá transmissão online

O evento será realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, na região da Avenida Paulista. Os organizadores esperam receber cerca de 5 mil pessoas. Além disso, a programação será transmitida online para todo o país.

A CIXP conta com uma programação voltada para a experiência de intercâmbio, com oferta de oportunidades para jovens que desejam estudar fora do país e aprender uma nova língua. Nesse sentido, o evento vai ofertas descontos de até 40% em diversos cursos de idiomas.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer diversas instituições de ensino do exterior e conversas com especialistas e estudantes sobre os cursos, para um melhor direcionamento para programas de trabalho, imigração, viagens estudantis, etc.

A feira será dividida em quatro pavilhões, direcionadas de acordo com o público. Desse modo, o pavilhão roxo será para estudantes que têm 18 anos ou mais e tem como foco cursos no exterior. Já o pavilhão laranja vai atender estudantes menores de 18 anos, que têm como objetivo cursar o Ensino Médio no exterior ou fazer um intercâmbio de férias.

Haverá ainda um pavilhão azul, destinado para viagens de formatura ou viagens educacionais e pedagógicas. Por fim, o pavilhão Canadá, é para aqueles que desejam estudar e imigrar ao país.

Com informações da Agência Brasil.

