Schumann tem NOVOS empregos na região de Chapecó

A Schumann, fundada há 25 anos, na garagem de uma residência na cidade de Seara, em Santa Catarina, não se tornou apenas uma realidade, mas também uma das maiores empresas do setor de móveis e eletrodomésticos do estado. A companhia abre NOVOS empregos na região de Chapecó. Veja como se inscrever.

Schumann anuncia vagas de emprego

A Schumann, presente em 70 municípios pelo Sul do país e com mais de 90 lojas distribuídas pelo estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, anuncia oportunidades de emprego na região de Chapecó. Dentre os cargos ofertados, estão:

Analista Contábil;

Analista de BI (Junior);

Analista de Sistemas [labs];

Analista de Teste (Contaí);

Assistente Administrativo (Contaí);

Assistente Comercial;

Assistente Contábil;

Assistente de Compras;

Assistente Fiscal;

Assistente Gestão de Pessoas (Setor Pessoal);

Auxiliar de Cadastro;

Auxiliar de Cobrança;

Auxiliar de Depósito (Noturno);

Banco de Talentos;

Comprador Multisom Game/ Assessório/Cine foto;

Conferente – (Bairro: Belvedere);

Consultor Interno de RH;

Desenvolvedor Mobile;

Desenvolvedor Web Front-end;

Diretor de Arte;

Estatístico Analytics;

Gerente de Loja – SC e RS;

Programador (a);

Televendas.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Schumann, os interessados devem acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes ao cargo desejado e anexar o currículo.

