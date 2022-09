SEAD AP abre concurso com 430 vagas

Em 06 de setembro, a SEAD (Secretaria Estadual de Administração) do Amapá abriu as inscrições de seu novo concurso público. Dessa forma, aqueles que desejam concorrer às oportunidades devem se inscrever até 04 de outubro.

De acordo com o edital, a oferta será de um total de 430 vagas para formação de cadastro de reserva. Isso significa, portanto, que, dentro das necessidades do órgão, os candidatos com aprovação serão convocados dentro do período de vigência do certame.

Nesse sentido, o prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da homologação do resultado final. No entanto, ainda há a possibilidade de prorrogação, pelo mesmo período, caso a Secretaria entenda viável.

Entenda, abaixo, como será o processo seletivo.

Quais serão os cargos para a SEAD AP?

Neste concurso, a SEAD AP oferta um total de 430 vagas para cadastro de reserva aos seguintes cargos:

Perito Criminal, com 180 vagas.

Perito Odontolegista, que deverá ser bacharel em Odontologia, com 10 vagas.

Papiloscopista, de nível superior em qualquer área, com 70 vagas.

Técnico Pericial, com 40 vagas.

Auxiliar Técnico Pericial, com 130 vagas.

Desse modo, estas são funções com diferentes níveis de formação, que dependerão das áreas de cada uma.

Primeiramente, o cargo de Perito Criminal se divide em:

Ciência da Computação ou Analista de sistema

Biólogo

Engenheiro Sanitarista e Ambiental ou Engenheiro Ambiental

Geólogo

Medicina Veterinária

Psicologia

Fonoaudiólogo

Ciências Contábeis

Engenheiro Florestal

Engenheiro Eletricista

Farmacêutico Bioquímico

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Civil

A função de Técnico Pericial, contudo, é a única que exige níveis diferentes, a depender da especialidade, da seguinte forma:

Biomédico, ou seja, curso superior.

Tecnólogo em Construção de Edifícios, ou seja, curso técnico.

Tecnólogo em Gestão Ambiental, curso técnico.

Enfermeiro, curso superior.

Por fim, o cargo de Auxiliar Técnico Pericial, que exige curso técnico, se divide nas áreas de:

Enfermagem

Farmácia

Saúde bucal

Raio X

Química ou Análises Clínicas

Meio Ambiente

Edificações

Mecânica

Agrimensura

Informática

Assim, todos os profissionais da SEAD AP terão uma jornada de trabalho de 40 horas por semana, com remunerações iniciais de:

Perito Criminal e Perito Odontolegista: 12.440,54

Papiloscopista e Técnico Pericial: 4.333,58

Auxiliar Técnico Pericial: 2.666,28

Além disso, os candidatos que desejarem entender melhor sobre o que cada função faz na prática, poderá consultar o edital. Em seu anexo VI constam as atribuições de cada cargo.

As vagas se distribuem por regiões

Além da divisão de vagas a partir dos cargos, o concurso da SEAD AP também distribui as oportunidades por regiões do estado. Dessa forma, o candidato poderá escolher a lotação em que prefere trabalhar, no caso de aprovação.

As regiões contarão com os seguintes municípios:

I: Macapá, Santana, Itaubal e Mazagão.

II: Tartarugalzinho, Pracuúba, Cutias, Amapá, Calçoene e Oiapoque.

III: Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

IV: Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.

Assim, no momento da inscrição será necessário selecionar a região a que deseja concorrer para as vagas. É importante lembrar, portanto, que esta informação, dentre outras, apenas poderá ser alterada até as 16 horas do dia 04 de outubro.

Etapas do concurso da SEAD AP

Primeiramente, todos os candidatos deverão passar pelas fases de:

Exame de Conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Assim, o processo iniciará uma segunda etapa com as fases de:

Exame documental

Exame de saúde e psicológico

Curso de formação

Nesse sentido, o Exame de Conhecimento do concurso da SEAD AP consistirá em:

Prova Objetiva de múltipla escolha, para todos os cargos.

Prova Discursiva, para os cargos de Perito Criminal, Perito Odontolegista e Papiloscopista.

Dessa maneira, tanto a Prova Objetiva, quanto a Discursiva serão na cidade de Macapá. Além disso, no caso de grande demanda, também haverá aplicação das provas na cidade de Santana. Estes exames, portanto, ocorrerão no dia 04 de dezembro nos turnos de:

Das 08h às 12h30 para Perito Criminal, Perito Odontolegista e Papiloscopista.

Das 15h às 18h30 para os cargos de Técnico Pericial e Auxiliar Técnico Pericial.

A Prova Objetiva consistirá em 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 questões de Conhecimentos Específicos. Para todos os cargos, então, os Conhecimentos Gerais abrangem:

Língua Portuguesa

Informática

Direito (ou Noções de Direito para o cargo de Auxiliar Técnico Pericial)

Já os Conhecimentos Específicos variam, de acordo com cada função. Portanto, é importante que o candidato consulte o conteúdo programático do edital da SEAD AP.

Já a Prova Escrita Discursiva dos cargos de Perito Criminal, Perito Odontolegista e Papiloscopista será:

Uma única questão, com resposta em gênero dissertativo-argumentativo, de acordo com o conhecimento específico da área, em até 30 linhas.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam concorrer às vagas para a SEAD AP deverão se inscrever dentro do prazo correto, ou seja, até as 16 horas do dia 04 de outubro.

Dessa forma, é necessário acessar o site da banca examinadora do certame. Isto é, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na plataforma, então, o candidato precisará, antes de tudo, ler todo o edital com atenção, a fim de ter ciência sobre todas as regras e critérios necessários.

Assim, deverá clicar em “Inscreva-se” de forma a se cadastrar na página e preencher seu formulário de inscrição. Com todas as informações, documentos e seleções feitas, o candidato poderá confirmar a inscrição.

O site da FGV irá gerar uma taxa de inscrição, a qual o candidato precisa pagar até 05 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de:

R$ 80 para o cargo de Auxiliar Técnico Pericial.

R$ 160 para os cargos de Perito Criminal, Perito Odontolegista, Papiloscopista e Técnico Pericial.

Além disso, a SEAD AP permite a participação do concurso para concorrer a dois cargos. Contudo, é necessário que estes apresentem turnos diferentes de aplicação da prova.

Como funciona a SEAD AP?

O candidato que deseja trabalhar na SEAD do Amapá precisa entender melhor o funcionamento do órgão. Nesse sentido, de acordo com a própria Secretaria, seu objetivo é de:

Formular políticas e diretrizes que envolvam recursos humanos, material, patrimônio, serviços gerais, transportes oficiais e comunicação administrativa.

Executar, coordenar, avaliar e controlar contratações corporativas de obras, bens e serviços.

Apoiar e supervisionar as atividades desenvolvidas por suas entidades vinculadas.

Executar as atividades de imprensa oficial.

Desse modo, dentro de suas atribuições, os novos servidores trabalharão com estes fins.