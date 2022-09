Seara abre 84 vagas de EMPREGO pelo Brasil

A empresa Seara possui diversas oportunidades de trabalho em várias cidades do país, principalmente no sul, como Telêmaco Borba, Curitiba, Itajaí, Cornélio Procópio, São José, Rolândia, Foz do Iguaçu, Guaratuba, Arapongas, Cascavel, Pinhais, Londrina, entre outras.

Seara tem oportunidades de trabalho em várias cidades do país

Há algumas vagas temporárias, mas a maioria é efetiva. Ainda há oportunidade para Jovem Aprendiz. Conheça todas elas, a seguir:

Mecânico de Manutenção;

Separador;

Especialista de Produção – Coprodutos;

Operador de Empilhadeira – Retrátil;

Analista de Recursos Humanos;

Conferente;

Especialista de Vendas – Coprodutos;

Ajudante de Armazém – Carga e Descarga;

Analista Comercial (Coprodutos);

Operador de Caldeira;

Supervisor de Trade Marketing;

Analista de Logística Junior;

Analista Comercial;

Inspetor Interno (segurança Patrimonial);

Vendedor Junior – Externo;

Assistente de Qualidade Agropecuária;

Médico Veterinário;

Supervisor de Vendas;

Técnico Eletromecânico;

Supervisor de Utilidades;

Técnico Eletromecânico;

Almoxarife III;

Engenheiro Coordenador de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Produção;

Assistente de Logística;

Operador de Produção;

Promotor de Vendas;

Eletricista;

Aprendiz;

Mecânico de Manutenção;

Enfermeiro do Trabalho;

Analista Análise de Negócios;

Técnico Eletromecânico Ou Mecânico;

Analista de Planejamento de Demanda Pl;

Técnico de Segurança do Trabalho Pl;

Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento;

Técnico de Refrigeração;

Analista de Recrutamento e Seleção Sr;

Agente de Prevenção e Perdas;

Coordenador de Recursos Humanos;

Analista de Contabilidade Junior;

Controlador de Qualidade I;

Analista de Planejamento (customer Service Me);

Programador de Manutenção;

Operador de Empilhadeira.

Veja também: Hyundai Motor abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Para fazer a sua candidatura para uma das vagas ofertadas da Seara, acesse a página de inscrição e faça o seu cadastro.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e tenha acesso aos principais processos seletivos do país.