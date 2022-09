Secretaria de Cultura de Penedo lança Festival Velho Chico com Música Na Rua

Projeto descentralizado insere atrações locais no calendário de eventos do município

Secom PMP

Os eventos realizados pela Prefeitura de Penedo ganham novos atrativos a partir deste final de semana, quando a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) lança o Festival Velho Chico.

O projeto que tem formato itinerante começa com Música Na Rua, apresentações culturais e shows abertos ao público na Praça 12 de Abril a partir das 16 horas de sexta-feira, 16.

Na data que comemora a emancipação política de Alagoas, o grupo de capoeira Mandigueiros abre a programação. Em seguida, a trupe teatral Coletivo Margeia e Cia Flor do Sertão apresentam o espetáculo Conta Chico.

Maxylene Cruz e Tarlles Rosa Negra sobem ao palco instalado pela SEMCLEJ, onde Deyvid Alisson e Grupo Nosso Jeito se apresentam na noite de sábado, 17, depois do show da quadrilha junina Remelexo com a produção O Espetáculo Continua.

“O objetivo do projeto é ser contínuo, valorizando os artistas de Penedo no festival que será realizado nos finais de semana, em diferentes locais da cidade, e durante os eventos do nosso calendário anual”, informa Aliny Costa, Secretária de Cultura de Penedo.

Entre os atrativos que promovem lazer gratuito para a população e aquecem a economia do município, a gestora da SEMCLEJ cita o Festival de Música de Penedo, Samba Verão, Circuito Penedo de Cinema , Dia do Evangélico e Penedo Luz, calendário que agora inclui o Festival Velho Chico em sua programação.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP