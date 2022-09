Secretaria de Saúde de Penedo conclui Setembro Amarelo com roda de conversa sobre Saúde Mental

Secom PMP com Assessoria SEMS

O auditório da Faculdade Raimundo Marinho foi o palco para uma roda de conversa sobre a vida, troca de conhecimentos promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que encerrou a campanha Setembro Amarelo em Penedo.

Ao longo do mês, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo realizou diversas ações nos postos de saúde voltadas para a prevenção ao suicídio.

“Toda a sociedade deve unir-se entorno da causa de combate ao suicídio, que é a perda de uma vida que poderia ser evitada e nós estamos finalizando o Setembro Amarelo com esse diálogo para discutir a saúde mental com toda a nossa rede de atenção psicossocial”, disse o Diretor de Atenção Especializada da SEMS Penedo, Maciel Oliveira, destacando ainda o trabalho regular nas Unidades Básicas de Saúde, no CAPS e na Atenção Especializada.

O assunto é delicado, mas falar sobre a vida é fundamental para ajudar uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, apoio que a psiquiatra Dra Rose Viviane abordou em sua participação.

“Os sinais vão aparecendo com a mudança de comportamento, distanciamento de atividades que a pessoa costumava apreciar, isolamento social e por isso vale a pena se manter atento e de ouvidos abertos para ouvir, porque muitas vezes, por preconceito e estigmas, não conversamos sobre algo que é importante falar”, explica a Dra Rose.

Para a psiquiatra, é fundamental levar em fala que preconceitos nessa conversa não são bem-vindos para ajudar quem mostra indícios de tendências suicidas.

“Não julgar, tentar ser sempre acolhedor. Ouvir tentando colocar de lado as crenças religiosas, comparações e expressões infelizes são fatores que devem-se ser retirados nessa hora. Nós falamos que quando for abordar uma pessoa com ideação suicida, que você vá ‘nu’ de preconceitos e estigmas. Só assim vamos conseguir ajudar de fato”, finalizou a psicóloga.

Para o gestor da SEMS Penedo, esse trabalho deve ser feito o ano todo. “Que a gente possa ouvir mais e identificar as pessoas com essas necessidades para que possamos acolher todas elas. E, claro, parabenizar todos os colaboradores da rede que intensificaram as ações nesse mês e que, certamente, fizeram a diferença na vida dessas pessoas”, declarou Epitácio Correia.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Edição Secom PMP