Secretaria de Saúde de Penedo intensifica campanhas de vacinação

Secom PMP com Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), intensifica as ações de vacinação para ampliar a cobertura vacinal da população contra diferentes doenças.

As campanhas estão acontecendo atualmente no município com as vacinas de rotina sendo aplicadas nos postos de saúde e as de combate à Covid no Theatro Sete de Setembro e Centro de Inclusão Digital (localizado na Praça Santa Luzia).

A SEMS Penedo também reforça a campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação para atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ambas prorrogadas até 30 de setembro em todos os postos de saúde.

“A nossa cobertura contra a poliomielite se encontra em 90,18%, sendo a meta determinada pelo Ministério da Saúde é de 95%, e essa prorrogação foi de extrema importância para alertar os pais sobre as vacinas que seus filhos precisam”, explica a Diretora de Epidemiologia e Imunização, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

A ampliação do prazo já resultou em aumento de procura pela atualização da cardeneta de vacinação, tanto para crianças quanto para adolescentes e jovens que residem em Penedo.

HPV e Meningite

Uma das frentes de trabalho da SEMS ocorre com a ampliação da idade para a vacina contra o HPV para meninos de 9 a 14 anos.

Além disso, adolescentes de 11 a 14 anos que ainda não se vacinaram, devem tomar a vacina Meningocócica ACWY para se prevenir contra a meningite. Ambas as aplicações estão disponíveis em todos postos de saúde.

Mutirão de vacinação

Já nesta sexta-feira (23), acontece no calçadão da Igreja São Gonçalo o mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a gripe.

Vale lembrar que a vacina da Influenza está liberada para toda a população, sendo que o imunizante contra Covid já tem a 4ª dose liberada para maiores de 40 anos e a 1ª dose para crianças de 4 anos também já foi liberada.

Para ficar protegido, basta levar a caderneta de vacinação.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS

Edição Secom PMP