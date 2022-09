Sejusp MG abre seleção para agentes socioeducativos; veja requisitos do cargo

Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG) abre seleção temporária para agentes socioeducativos. Ao todo serão oferecidas 168 vagas. Os interessados poderão se inscrever até 7 de outubro pelo site da Fundatec, banca organizadora. A taxa é de R$59,90. O pagamento poderá ser realizado até as 17h de 10 de outubro.

Vagas Sejusp MG

Das 168 vagas, 144 são para homens e 24 para mulheres. Veja a seguir a lista de distribuição por:

CARGOS POR RISP E GÊNERO VAGAS POR CARGO RISP 1ª e 2ª – Vagas Masculinas 47 RISP 1ª e 2ª – Vagas Femininas 8 RISP 7ª – Vagas Masculinas 20 RISP 7ª – Vagas Femininas 2 RISP 8ª – Vagas Masculinas 19 RISP 8ª – Vagas Femininas 3 RISP 9ª – Vagas Masculinas 28 RISP 9ª – Vagas Femininas 3 RISP 14ª – Vagas Masculinas 14 RISP 14ª – Vagas Femininas 2 RISP 18ª – Vagas Masculinas 7 RISP 18ª – Vagas Femininas 3 RISP 19ª – Vagas Masculinas 9 RISP 19ª – Vagas Femininas 3 TOTAL DE VAGAS 168

A remuneração dos aprovados na seleção Sejusp MG é de R$5.097,15 para jornada de trabalho de 40 horas semanais em dedicação exclusiva. O cargo tem nível médio como requisito. Vale lembrar que a jornada de trabalho será em regime de plantão, diante disso, o funcionário pode ser escalado para trabalhar aos finais de semana e feriado, por exemplo.

Atribuição do cargo

A Sejusp MG também está com edital aberto para efetivos. Entre as funções do agente socioeducativo estão: Exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuros e extramuros nos estabelecimentos da Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade.

Além de garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício nas unidades de atendimento; assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas; atuar como orientador no processo de reinserção social do adolescente em conflito com a lei.

Provas

O processo seletivo da Sejusp MG vai contar com três etapas, sendo elas: provas objetivas; avaliação psicológica; investigação social. Todas as etapas do exame serão aplicadas na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte.

A etapa objetiva será dia 06 de novembro e contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Noções de Direito: 10 questões;

Direitos Humanos: 10 questões;

Legislação Especial: 10 questões;

Raciocínio Lógico: 10 questões.

Para ter um bom desempenho é necessário alcançar no mínimo 60% de acertos.