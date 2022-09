Senff abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Senff está com algumas oportunidades de trabalho abertas em várias cidades do país como Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Chapecó, Santa Maria, Criciúma e São Paulo. Veja a seguir quais são os cargos ofertados e descubra como fazer a sua candidatura para um deles.

Senff tem oportunidades de trabalho abertas em várias cidades do país

Para a maior parte das vagas é necessário já possui experiência na área, além de ter Ensino Superior ou estar cursando.

Além do salário, a empresa oferece alguns benefícios como: vale refeição, assistência médica, vale alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, vale transporte, Programa de remuneração variável, entre outros dependendo da função. Confira abaixo todos os cargos disponíveis:

Ana. de Bi – Business Intelligence;

Trainee Marketplace;

Ass. de Vendas Consignado;

Ass. Contábil;

Ana. de Contas – Relacionamento;

Executivo de Negócios;

Ana. de Riscos;

Ana. de Dados.

Como se candidatar

Se torne mais um membro da empresa Senff, que atua no Brasil há mais de 130 anos, que começou sendo apenas uma panificadora e agora oferece soluções financeiras completas para pessoas e empresas, inovando todos os dias e trabalhando com responsabilidade e segurança.

Então, para fazer parte desta companhia, acesse a página de inscrição. Após encontrar a vaga de sua preferência, leia com cuidado todos os requisitos e atribuições do cargo para saber se ele é compatível com o seu perfil.

Em caso positivo, clique no botão “Candidate-se” ao lado direito do site. Em seguida, faça o seu login. Caso ainda não tenha, crie seu cadastro.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e tenha acesso aos principais processos seletivos do país.