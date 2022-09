Será que você os comete?

Infelizmente, muitos erros cometidos por líderes não são percebidos pela grande maioria. Esse tipo de erro, muitas vezes sutil, pode minar a qualidade de vida e o desempenho dos liderados. Por isso, trouxemos 5 pontos que merecem atenção para que você possa fazer a sua autoanálise e buscar o seu desenvolvimento na liderança. Confira!

Principais erros cometidos por líderes

Os erros cometidos por líderes podem minar o desenvolvimento de qualquer time. Afinal, a linha de limite entre a “liderança” e a “chefia” pode ser bem difícil de identificar em alguns casos. Por isso, ficar atento aos próprios comportamentos e fazer uma constante avaliação da sua atuação é de suma importância para não cometer equívocos graves com o time.

Vamos às nossas reflexões de hoje:

1. Esquecer-se dos feedbacks

Os feedbacks são importantíssimos em qualquer esfera empresarial. Por meio deles é possível reconhecer o esforço do colaborador, além de apontar os possíveis caminhos para que melhorias sejam implementadas.

Sem feedback, muitos erros podem se tornar um verdadeiro vício dentro do time, a ponto de ser difícil reverter mais tarde. Portanto, saiba que esse é um dos erros cometidos por líderes em diversas circunstâncias e que merece atenção urgente.

2. Delegar de maneira ineficiente

Delegar as tarefas, de qualquer jeito, também não trará bons resultados. É muito importante conhecer bem o time, delegando de forma alinhada ao escopo de trabalho e às habilidades de cada um. Caso contrário, as chances de necessitar retrabalho são muito maiores, ocasionando problemas na dinâmica do grupo e tornando o dia a dia de trabalho mais difícil.

3. Ter dificuldades para escutar o time

Você escuta o que o seu time tem a dizer? É capaz de receber um feedback dos seus liderados? Pense um pouco sobre isso. Às vezes, um dos erros cometidos por líderes é justamente querer ser o soberano, que sabe de tudo. Porém, nenhum ser humano é perfeito a esse ponto. Por isso, certifique-se de escutar a sua equipe de forma genuína.

4. Esquecer-se de traçar bons objetivos

Você tem traçado bons objetivos com o seu time? Ou tem apenas permitido que eles trabalhem de maneira aleatória? Considere fazer essa análise.

A falta de objetivos claros pode resultar em alguns problemas, como por exemplo: necessidade de retrabalho; falta de motivação; falta de foco; sobrecarga no trabalho; aleatoriedade que atrapalha as prioridades; etc.

Fique atento para não provocar esse tipo de situação no seu time e procure sempre trabalhar objetivos claros e mensuráveis.

5. Não reconhecer o esforço do time

Por fim, lembre-se de que um dos maiores erros cometidos por líderes é o de não saber reconhecer o esforço e a dedicação do time. Claro que você não precisa ficar “bajulando” as pessoas, mas saber reconhecer as atitudes positivas de cada um é uma mola propulsora para a motivação.

Sendo assim, fique mais atento aos resultados atingidos pelo time e sempre que possível demonstre a sua admiração pelo crescimento de cada um. Instigue a equipe a ir além, sempre dando a ela o devido reconhecimento. Isso pode fazer toda a diferença!