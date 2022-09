Séries e Filmes sobre a Monarquia Inglesa: confira!

Séries e Filmes sobre a Monarquia Inglesa: descubra quais são eles

Todos nós sabemos que o recente falecimento da monarca Elizabeth II afetou todo o mundo. Dessa maneira, é muito provável que você encontre questões de história geral sobre diversas características da monarquia inglesa dentro dos vestibulares ou da prova do ENEM.

Para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo com algumas séries e filmes sobre a monarquia inglesa para que você possa estudar o assunto de uma forma leve e também divertida. Confira!

The Crown

A série The Crown foi criada no ano de 2016 e retrata da vida da rainha Elizabeth II desde o momento de sua coroação até a década de 80.

O seriado retrata também importantes momentos históricos vividos pela monarca, desde os conflitos internos dentro da própria família real até os principais acontecimentos mundiais de todo o século XX. Os espectadores podem perceber e entender como a rainha enfrentou as transformações em momentos cruciais da história do país.

O Discurso do Rei

O Discurso do Rei (The King’s Speech, no original em inglês) é um emocionante filme que está disponível na plataforma da Netflix.

O filme contra a história do rei George VI, que era gago desde os seus 4 anos de idade. Essa característica do futuro monarca comportava-se como um problema para a monarquia inglesa, uma vez que o rei deve constantemente fazer discursos.

O longa mostra todo o longo processo desafiador enfrentado pelo rei com o seu terapeuta para tentar conseguir enfrentar o seu problema.

The Tudors

The Tudors é uma série que foi criada no ano de 2007 e que está disponível na plataforma de streaming da Netflix. O seriado busca representar um dos governos mais emblemáticos de toda a história da monarquia britânica: aquele de Henrique VIII.

Os episódios mostram todas as intrigas e os desafios presentes dentro da corte real e também a relação do rei Henrique VIII com aqueles ao seu redor.