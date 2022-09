SETEQ de Pernambuco atualiza quadro com vagas de EMPREGO

Em Pernambuco, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ) atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Laboratorista de Concreto; Mecânico de Motor a Disel; ; Motofrentista; Operador de caldeira; Operador de pavimentadora; Operador de Rolo compactador; Pintor Industrial; Porteiro; Programador; Rasteleiro; Soldador; Técnico em segurança do Trabalho; Cozinheiro Geral; Operador Britador; Padeiro; Auxiliar de Contabilidade; Auxiliar de Escritório; Auxiliar Mecânico de Autos; Auxiliar de Orientação Pedagógica; Eletricista de Instalações; Eletricista de Instalação de Veículos; Encarregado Administrativo; Gerente de Varejo; Lanterneiro de Automóveis; Operador de Fresadora; Office-boy; Operador de Negócios; Vendedor Interno; Vendedor Interno; Vendedor Interno;

Operador de Empilhadeira; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Limpeza; Auxiliar de Linha de Produção; Aj. Estruturas Metálicas; Motorista de Caminhão; Promotor de Vendas; Almoxarife; Técnico de Seg do Trabalho; Vendedor Porta a Porta; Eletricista de Man. Ind; Bilheteiro; Recepcionista; Vendedor Pracista; Auxiliar de Padeiro; Embalador à mão; Repositor; Vendedor Pracista; Analista Administrativo; Analista Fiscal; Assistente de Vendas; Auxiliar de Mecânico de Autos; Auxiliar de Topógrafo; Borracheiro; Auxiliar de Costura; Auxiliar de Mecânico de Autos; Costureira de Máquina Overloque; Encarregado de Expedição; Estoquista; Mecânico; Mec. Man Ônibus; Operador de Telemarketing; Supervisor de Hospedagem; Vendedor Pracista; Vendedor Pracista; Auxiliar de Man. Predial; Encarregado de Açougue; Vendedor Pracista; Auxiliar de Cozinha; Promotor de Vendas;

Coordenador Pedagógico; Designer Gráfico; Desenhista Técnico; Eletrotécnico; Eletrotécnico; Encarregado de Segurança; Operador de Empilhadeira; Operador de Empilhadeira; Operador de Câmera de Vídeo; Motorista de Ônibus; Atendente de Lojas; Pintor de Obras; Pintor de Veículos; Servente de Limpeza; Técnico em Seg. do Trab; Agente de Segurança; Ajudante de Carga e Descarga; Ajudante de Motorista; Operador de Bate-estacas; Operador de Seccionadora; Operador de Microcomputador; Padeiro; Pasteleiro; Pasteleiro; Pintor de Automóveis; Polidor de Automóveis; Professor de Português; Projetista; Psicopedagogo; Retificador de Motores; Torneiro Mecânico; Vendedor Pracista; Vendedor Pracista; Vistoriador; Marcineiro; Técnico em Eletromecânica; Técnico Man de Equipamentos de Inf; Empregado Doméstico; Gerente de Restaurante; Montador de Artefatos;

Encarregado de Padaria; Operador de caixa; Fiscal de Prevenção de Perdas; Tecnólogo em Redes; Armador de Ferragens; Assistente Administrativo; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Faturamento; Auxiliar de Linha de Produção; Auxiliar Financeiro; Cozinheiro Geral; Jardineiro; Motofrentista; Recepcionista Atendente; Vendedor; Churrasqueiro; Contador; Motorista de Caminhão; Operador de Máquinas; Analista Fiscal; Auxiliar de Logística; Farmacêutico; Gasista; Gerente de Restaurante; Lavador de Automóveis; Manutenção Mec; Maitre; garçom; Gerente Comercial; Motorista de Caminhão; Oficial de Serviços Gerais; Operador de Máquinas Fixas; Auxiliar Linha de Produção; Atendente de lanchonete; Cozinheiro Industrial; Desenhista Projetista; Montador Estruturas Metálicas; Encanador Industrial; Engenheiro Mecânico; Engenheiro Projetista; Topógrafo;

Auxiliar de Limpeza; Borracheiro Auxiliar; Cortador de Roupas; Cortador de Roupas; Costureiro; Costureiro; Enfestador de Roupas; Mecânico de Amortecedores; Mecânico de Máquinas Pesadas; Mecânico de Motor a Diesel; Mecânico de Suspensão; Mecânico Eletricista de Automóveis; Mecânico Eletricista de Automóveis; Mecânico de Empilhadeira; Técnico de Segurança do Trabalho; Vendedor Pracista; Assistente de Logística de transporte; Auxiliar de Limpeza; Chapista; Controlador de Pragas; Costureira; Mecânico Montador; Serralheiro; Social Media; Supervisor de Telemarketing; Técnico de Edificações; Técnico de Suporte; Atendente de Loja; Frentista; Pedreiro; Técnico em manutenção de Equipamentos de Inf; Vendedor Interno; Topógrafo; Motorista Entregador; Padeiro; Vendedor Pracista; e Atendente de Farmácia.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, em das unidades da Agência do Trabalho ou uma Central de Oportunidades de Pernambuco (Copes) com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de Trabalho (em papel ou a digital), número do PIS, comprovante de vacinação contra Covid-19 e comprovante de Residência.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

