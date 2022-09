Setur e CVC Sergipe firmam parceria para novo produto turístico em Penedo

Produto turístico vai se chamar ‘Um Final de Semana em Penedo’ e a expectativa é que seja colocado à venda no próximo verão

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo firmou uma parceria com a CVC Sergipe para a consolidação do mais novo produto turístico ‘Um Final de Semana em Penedo’.

A ação promocional vai ser direcionada aos turistas sergipanos e a expectativa é que seja colocada à venda no próximo verão.

Durante reunião, na cidade de Aracaju, com Carolina Asencio e Valber Ribeiro, ambos da CVC de Sergipe, o secretário de Turismo Jair Galvão e a diretora de Marketing e Promoções da Setur Maria Augusta Brêda, alinharam e ajustaram a futura programação do produto turístico que vai contar com transporte rodoviário, hospedagem, alimentação e passeios.

“A intenção é fazer com que os turistas permaneçam na cidade durante três dias e duas noites, usufruindo de toda a estrutura e beleza de Penedo, a partir de uma programação completa, disse Maria Augusta Brêda, da Setur.

Para Jair Galvão, a concretização da parceria com a CVC Sergipe só reforça o comprometimento da Prefeitura de Penedo em colocar o Destino Penedo na prateleira de produtos da maior agência de viagens das Américas.

“O turismo da cidade só tem a ganhar com a consolidação do produto turístico ‘Um Final de Semana em Penedo’. Além de o destino estar em evidência, com a estadia dos turistas, o mercado é movimentado, o que significa mais emprego e renda para os penedenses”, conclui o gestor da Setur.

“Foi uma honra receber o Jair e a Guga aqui, em Aracaju. Quando quem vai receber se une a quem vai enviar os clientes, não tem erro. Não tenho dúvidas de que esse roteiro será sucesso absoluto. Estamos juntos nessa parceria, e a quatro mãos, vamos desenhar um produto incrível para o Destino Penedo e para o cliente sergipano”, disse Carol Asencio, da CVC Sergipe.

