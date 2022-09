O Banco Central do Brasil (BCB), na data desta publicação, 08 de setembro de 2022, divulgou pontos relevantes sobre a 50ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Confira aspectos relevantes sobre a economia nacional!

SFN: a análise do Comef sobre o Sistema Financeiro Nacional

Conforme recente divulgação oficial, o crescimento do crédito amplo continua condizente com os atuais fundamentos econômicos, segundo análise do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

O crédito para pessoas físicas permanece avançando de forma mais acelerada em operações de maior risco e retorno e em operações ligadas a transações de pagamento, destaca a divulgação realizada pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Crédito empresarial

De acordo com o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), o crédito às micro, pequenas e médias empresas manteve o ritmo de crescimento. As empresas de maior porte, por sua vez, continuam acessando principalmente o mercado de capitais, mas também aumentaram operações com o sistema bancário recentemente.

Segundo o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), as provisões mantiveram-se adequadas, acima das estimativas de perdas esperadas. A materialização do risco de crédito para empresas permaneceu estável, exceto para microempresas.

O percentual de ativos problemáticos relacionados a esse grupo começou a aumentar, mesmo com a grande expansão da carteira de crédito, destaca a recente divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Sobre o consumo das famílias

Conforme destaca o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), no caso das famílias, o aumento de ativos problemáticos tem superado o crescimento da carteira de crédito. Essa tendência deverá permanecer com o crescimento do crédito em modalidades mais arriscadas.

Os níveis de capitalização e de liquidez do SFN mantiveram-se superiores aos requerimentos prudenciais, destaca o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Os bancos seguem otimizando sua gestão de liquidez com o objetivo de eliminar excessos e de se adequar às atuais condições de mercado e à concorrência por funding.

A manutenção dos ativos líquidos

Conforme ressalta a recente divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), o sistema tem mantido ativos líquidos suficientes para absorver potenciais perdas em cenários estressados e cumprir a regulamentação vigente. O nível de capital manteve-se estável e superior ao requerido. A rentabilidade está estável, na média dos últimos anos, ressalta o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

A margem de crédito líquida das provisões encontra-se em seu mínimo histórico, sendo compensada por ganhos de tesouraria. O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) ressalta que os resultados dos testes de estresse demonstram que o sistema está resiliente.

Nos cenários de estresse macroeconômico avaliados, o sistema não apresentaria problema relevante, ressalta a recente divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), sobre a reunião oficial do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).