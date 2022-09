Shopee abre vagas de estágio para todo o Brasil

A Shopee, uma das maiores plataformas de compras online, abre oportunidades de estágio remunerado em todo o território nacional. Para se candidatar o interessado deverá estar devidamente matriculado em um instituição de ensino superior ou técnico, independente do curso. Metade das vagas estarão disponíveis para o cadastro de pessoas pardas e pretas. Continue lendo e tenha acesso aos detalhes da inscrição.

Shopee anuncia novas contratações de estagiários em todo o Brasil

Criada no ano de 2015, em Singapura, a empresa Shopee é uma das principais no setor de e-commerce, e atualmente a plataforma é utilizada para compras em todo o mundo, inclusive no Brasil. A companhia faz parte do grupo Sea Limited, um dos líderes globais da internet, onde tem o objetivo de facilitar a vida de seus consumidores, realizando compras sem sair do conforto de suas casas.

Recentemente a companhia anunciou a abertura de vagas para seu primeiro estágio remunerado, onde os estudantes contratados têm a possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades profissionais dentro de uma empresa mundialmente reconhecida. O ambiente da Shopee promove um ambiente colaborativo, inclusivo e diversificado, valorizando as diferenças de cada um de seus funcionários, portanto metade das vagas abertas são destinadas exclusivamente para candidatos negros.

Para fazer parte da equipe será obrigatório que o estudante esteja devidamente matriculado em uma instituição de nível técnico ou superior, com conclusão de curso prevista entre Dezembro de 2023 e 2024, além de residir no estado de São Paulo e ter impedimentos de estagiar no modelo híbrido, ou seja, alguns dias da semana comparecer presencialmente até a instituição.

Veja também: Riachuelo abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se cadastrar

Os estudantes interessados em participar do primeiro programa de estágio da Shopee, deverão acessar o link de cadastro e seguir todas as etapas do processo.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão os principais processos seletivos e recrutamentos de grandes empresas.