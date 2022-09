Sicredi abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Sicredi, primeira instituição financeira do Brasil, está com oportunidades abertas no Brasil. O principal objetivo da empresa é construir, junto a seus colaboradores, uma sociedade próspera. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Sicredi abre novos empregos pelo Brasil

A Sicredi está com novas oportunidades de emprego no Brasil. Há 119 anos fazendo a diferença, essa instituição financeira busca inovação a cada dia. E, para alcançar seu objetivo, ela precisa de colaboradores que façam a diferença.

Assim como outras instituições sérias, a Sicredi compreende a diversidade e a inclusão como parte fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, ela busca por pessoas diversas. Veja algumas das oportunidades disponíveis:

Assistente de Controle Interno (Efetivo) — Porto Alegre / RS;

Coordenador de Análise de Crédito (Efetivo) — Porto Alegre / RS;

Gerente de Negócios (Efetivo) — Rio de Janeiro / RJ;

Assessor de Comunicação (Efetivo) — Passo Fundo / RS;

Estagiário (Estágio) — São Miguel do Oeste / SC;

Assistente de Negócios (Efetivo) — Candói / PR;

Caixa (Efetivo) — Estrela d’Oeste / SP;

Analista Contábil (Efetivo) — Porto Alegre / RS;

Analista de Comunicação e Marketing (Efetivo) — Rolante / RS;

entre outras.

Como se candidatar

A Sicredi é uma instituição financeira presente em todas as regiões do Brasil. E, constantemente, ela atualiza as oportunidades disponíveis em suas unidades.

Para conferir todas as vagas de emprego, acesse o site oficial da Sicredi e verifique mais informações.

Quando encontrar a vaga desejada, selecione-a e encaminhe todas as informações solicitadas. Caso seja selecionado, a instituição entrará em contato para as próximas etapas.

