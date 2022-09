Quando exageramos na quantidade de tarefas e obrigações, a nossa mente e o nosso corpo podem começar a dar sinais de que é hora de desacelerar. Afinal, não somos de ferro e temos limites, que podem aparecer no cansaço excessivo, nos problemas de humor, etc.

Pensando nessas circunstâncias, trouxemos uma lista de possíveis sinais de que algo está passando dos limites, para que você possa refletir sobre o assunto e buscar, inclusive, o auxílio profissional quando necessário.

Vamos lá?

Alguns dos sinais de que é hora de desacelerar

O nosso corpo cansa. A nossa mente, também. Quando passamos dos limites, podemos nos sentir mais cansados, irritados e até mesmo distraídos. Tentamos concluir a nossa lista interminável de tarefas, mas as falhas costumam a aparecer, bem como o cansaço pode dar margem para a procrastinação surgir.

Esses pontos devem ser analisados com atenção, uma vez que a sobrecarga pode levar ao esgotamento e, inclusive, ao burnout. Ficar atento a isso é muito importante. E lembre-se: se você sente que está extremamente cansado, a ponto de se sentir adoecido, busque auxílio profissional, ok?

Com isso em mente, vamos agora às considerações que trouxemos hoje para você refletir conosco:

1. Cansaço mesmo depois de dormir/pausar

Um dos principais sinais de que é hora de desacelerar é o de se sentir muito cansado, mesmo depois de dormir por horas a fio. Uma pessoa com sobrecarga de atividades pode sentir uma fadiga física e mental devido à quantidade de tarefas, o que não diminui nem mesmo com uma noite de sono prolongada.

2. Irritabilidade excessiva

A irritabilidade excessiva também pode aparecer. A pessoa se sente tão no limite, sempre está resolvendo tantas coisas, que qualquer probleminha, por mínimo que seja, pode provocar uma sensação intensa de irritabilidade, que atrapalha a rotina do indivíduo. Isso cria um acúmulo de emoções negativas que pode resultar em tensões, mal-estar, etc.

3. Equívocos e esquecimentos constantes

Uma pessoa sobrecarregada pode cometer mais equívocos do que o normal. Isto é, ela pode se esquecer de tarefas importantes, cometer erros no trabalho, trocar algumas coisas de lugar sem se dar conta, etc. Tudo isso porque a mente pode estar esgotada com a quantidade de trabalho, sendo este mais um dos sinais de que é hora de desacelerar.

4. Dores no corpo ou de cabeça “sem explicação”

As dores no corpo ou dor de cabeça, quando não têm explicação fisiológica, podem estar associadas ao que chamamos de “psicossomatização”. Isto é, tratam-se de dores associadas à sobrecarga emocional, ou seja, podem ser mais um dos sinais de que é hora de desacelerar.

5. Problemas para concluir as tarefas do dia

Se você tem percebido uma certa dificuldade para concluir as tarefas do dia a dia, pode ser porque o excesso de atividades esteja atrapalhando essa conclusão. Afinal, como conseguir colocar tudo em prática se a quantidade ultrapassa o máximo que você pode absorver? Pense sobre isso e considere remodelar alguns pontos da rotina, caso seja possível.

Cuide da sua saúde mental, afinal, você merece!