SINE/ IDT de Fortaleza – CE anuncia mais de 650 vagas de EMPREGO

OSistema Nacional de Emprego em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Fortaleza/CE, anuncia abertura de novas 657 vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Atendente de loja (50), atendente de padaria (2), atendente do setor de fios e laticínios (2), atendentes do setor de hortifrutigranjeiros (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de armazenamento (5), auxiliar de confeiteiro (2), mecânico de automóveis e caminhões (2), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico eletricista de automóveis (2), montador de estruturas metálicas (3), Agente de recrutamento e seleção (1) ajudante de carga e descarga de mercadoria( 4), ajudante de estruturas metálicas (6), ajudante de pintor (1), ajudante de serralheiro (4), analista contábil (1), analista de controle de qualidade (1), analista de mercado (1), analista de PCP (1), polidor de automóveis (1), professor de inglês (1), recepcionista de hotel (1), salgadeiro (3), serralheiro (5), soldador (8), supervisor de cozinha (1), supervisor de recepcionista (1), tapeceiro de altos (1), técnico de apoio ao usuário de informática (3), analista de recursos humanos (2), analista de sistemas automação analista fiscal (11),

chefe de produção (2), comprador (1), concierge (1), confeiteiro (4), conferente de mercadorias (5), consultor de vendas (19), assistente administrativo (1), assistente de serviço de contabilidade e assistentes de vendas (1), atendente comercial (1), atendente de farmácia (3), auxiliar de contabilidade (2), auxiliar de cozinha (10), auxiliar de limpeza (36), auxiliar de manutenção de edificações (1), eletricista de instalações (1), empacotador, mão (13), empregado doméstico (3), encarregado de manutenção (1), encarregado de padaria (1), enfermeiro (1), entrevistador de campo (3), farmacêutico (1), fiscal de prevenção de perdas (30), carregador e descarregador de caminhões (15), cerimonialista (11), chefe de depósito (1), costureiras de máquinas industrial costureira em geral (22), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral (11), cozinheiro hospitalar (1), cozinheiro industrial (2), bombeiro hidráulico (11), borracheiro (1), camareira de hotel (4), porteiro (1), cuidador de idosos (2) depilador de couros e peles (4), desenhista industrial gráfico (2), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar mecânico de autos (1), auxiliar de pintor de automóveis (2),

operador de empilhadeira elétrica (1), operador de telemarketing ativo (1), padeiro (1), pedreiro (1), pintor de automóveis (4), pintor de letreiros (1), frentista (2), gerente administrativo (1), gerente de loja (2), gerente de prevenção (1), gerente de restaurante (1), gerente de supermercados (1), instrutor de informática (1), jardineiro um manicure (2), manobrista (1) maquiador (2), mecânico de ar condicionado (1), teleoperador (65), torneiro mecânico (1), vendedor serviços (17), vendedor interno (52), vendedor porta a porta (4), vendedor pracista (5), construtor de parede (1), pintor industrial (1), pizzaiolo (2), técnico de contabilidade (1), técnico edificações (3), técnico em nutrição (1), motofrentista (1), motorista operador de betoneira (5), motorista operador de bomba de concreto (2), operador de caixa (4), operador de empilhadeira (2) e pintor de obras (1).

Vagas para PCD

auxiliar de cozinha e auxiliar de estoque (2), auxiliar de faturamento (1), auxiliar de lavanderia (3), auxiliar de limpeza (14), técnico segurança do trabalho (1), teleoperador (6), vigilantes um zelador (2), Agente de vendas e serviços (1), ajudante de carga descarga de mercadoria (1), ajudante de farmácia (1), assistente administrativo (2), atendentes de telemarketing (3), carpinteiro (3), conferente de mercadoria (2), pedreiro (1), promotor de vendas (4), servente de obras (1), social media (1), técnico de imobilização ortopédica (1), auxiliar de administrativo (1), auxiliar de linha de produção (19) e balconista de açougue (4).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Governo Federal, baixe o aplicativo SINE FÁCIL ou envie o currículo para o email: vagas.centro@idt.org.br, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

