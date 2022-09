SINE/IDT Tianguá – CE abre vagas de EMPREGO

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Tianguá, abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Atendente Comercial; Atendente de Buffet; Atendente de farmácia; Atendente de Mesa; Atendente de Padaria; Atendente Setor Frios e Laticínios; Atendente Setor Hortifrutigranjeiros; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Almoxarifado; Agente de Recrutamento e Seleção; Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria; Ajudante de Estruturas Metálicas; Ajudante de Pintor; Ajudante de Serralheiro; Ceriomonialista; Chapista de Lanchonete; Chefe de depósito; Chefe de Produção; Comprador; Concierge; Confeiteiro; Conferente Controle de Produção; Conferente Mercadoria; Consultor de Vendas; Costureira Máquinas Industriais; Costureira em Geral; Cozinheiro de Restaurante; Cozinheiro Geral; Cozinheiro Industrial; Cuidador de Idosos; Cumim; Depilador de Couros e Peles; Analista Contábil; Analista Controle de Qualidade; Analista de Mercado; Analista PCP; Analista de Recursos Humanos; Analista de Sistemas; Analista Fiscal; Assistente Administrativo; Assistente de Serviço de Contabilidade; Assistente de Vendas; Auxiliar de Armazenamento; Auxiliar Mecânico de Autos; Auxiliar de Padeiro; Auxiliar de Pintor de Automóveis; Auxiliar de Pizzaiolo; Bombeiro Hidráulico; Borracheiro; Caldeireiro Escovista; Camareira de Hotel; Capoteiro; Auxiliar de Confeiteiro; Auxiliar de Contabilidade; Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Limpeza; Auxiliar de Linha de Produção; Auxiliar de Man. Edificações; Auxiliar de Man. Predial;

Operador de Caixa; Operador de Empilhadeira; Operador de Empilhadeira Elétrica; Operador de Máquinas Fixas; Operador de Telemarketing; Operador de Vendas; Padeiro; Pedreiro; Pintor de Automóveis; Pintor de Letreiros; Desenhista Industrial Gráfico; Eletricista de Instalações; Empacotador a Mão; Empregado Doméstico; Encarregado de Padaria; Enfermeiro; Entrevistador de campo; Farmacêutico; Soldador; Supervisor de Cozinha; Supervisor de Recepcionistas; Tapeceiro de Autos; Técnico de Apoio ao Usuário de Informática; Motofrentista; Motorista Carreteiro; Motorista de caminhão Guincho Pesado; Motorista Operador Betoneiro; Fiscal de Prevenção de Perdas; Forneiro; Frentista; Gerente Administrativo; Gerente de Loja e Supermercado; Gerente de Prevenção; Gerente de Restaurante; Gerente de Supermercado; Repositor; Salgadeiro; Serralheiro; Técnico de Contabilidade; Técnico de Edificações; Técnico em Nutrição; Teleoperador; Torneiro Mecânico; Vendedor de Serviços; Vendedor Interno; Vendedor Porta a Porta; Vendedor Pracista; Montador de Estruturas Metálicas; Motorista Operador de Bomba de Concreto; Pintor de Obras; Pintor de Paredes; Pintor Industrial; Mecânico Eletricista de Automação; Pizzaiolo; Polidor de Automóveis; Professor de Inglês; Recepcionista de Hotel; Recepcionista; Instrutor de Informática; Jardineiro; Manicure; Manobrista; Maquiador; Marceneiro; Mecânico de Ar Condicionado e Refrigeração; Mecânico de Automóveis e caminhões.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, ou presencialmente, na Avenida Prefeito Jaques Nunes, nº 1.411, centro, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

