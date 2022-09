O Sine oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego em Porto Alegre nesta segunda-feira (26). A capital do Rio Grande do Sul reúne oportunidades para profissionais de todas as áreas, em cargos de níveis júnior, pleno e sênior, além de aprendiz, estágio e gerência.

Há, ainda, chances para Açougueiro, Ajudante de açougueiro (comércio), Ajudante de carga e descarga de mercadoria, Ajudante de churrasqueiro, Ajudante de eletricista, Ajudante de fábrica de tijolos, Ajudante de motorista, Ajudante de obras, Almoxarife, Analista administrativo, Analista de controle de qualidade, Analista de laboratório químico, Analista de marketing, Apontador de obras, Armador de estrutura de concreto, Atendente barista, Atendente de balcão, Atendente de lanchonete, Atendente de lojas, Atendente de telemarketing, Auxiliar administrativo, Auxiliar contábil, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de desenvolvimento infantil, Auxiliar de escrituração fiscal, Auxiliar de limpeza (PCD), Auxiliar de linha de produção, Auxiliar de pedreiro, Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas, Azulejista, Balconista, Caldeirista, Carpinteiro, Chapeador, Chefe de serviço de limpeza, Conferente de carga e descarga, Consultor de vendas, Costureira em geral, Eletricista, Encanador, Ferreiro armador na construção civil, Servente de obras, entre outros.

Além das posições efetivas, o Sine disponibiliza vagas exclusivas para estágio nas áreas de Engenharia Civil, Pedagogia e Educação Física.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão retirar uma carta de encaminhamento para a entrevista de emprego na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico, das 8h às 17h.

É possível retirar o documento também pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.