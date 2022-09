SKIC Brasil abre vagas em Minas Gerais

A SKIC Brasil, subsidiária da chilena Sigdo Koppers, que atua com foco em engenharia e construção, anunciou a abertura de vagas em Minas Gerais. Ao todo, são mais de 1 mil postos de trabalho disponíveis para um novo projeto no setor de mineração na região de Itabirito, localizada no interior do estado.

As chances são para os cargos de Coordenador de Qualidade, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Inspetor de EVS/LP/PM, Inspetor de Instrumentação e Elétrica, Inspetor de Qualidade, Inspetor de Recebimento, Projetistas, Topógrafos, Técnico de Documentação, Técnico de Planejamento, Técnico de Medição e Custos, Técnico em Materiais, Técnico de Controle de Qualidade, Caldeireiros, Eletricistas de Força e Controle, Instrumentistas, Médico do Trabalho, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Supervisor de Almoxarifado, Almoxarife, Técnico de Controle de Qualidade, Técnico Informática, Comprador, Auxiliar de Compras, Engenheiro de Planejamento, Técnico de Planejamento, Engenheiro de Produção (Mecânico), Encanador Industrial, Pintor Industrial, Instrumentista, Especialista em Fibra Ótica e Montador de Estruturas Metálicas.

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo desejado e, segundo a empresa, quando o projeto atingir o seu pico de construção, estão previstas novas vagas para diferentes áreas e funções. A empresa não informou o valor oficial dos salários e os benefícios oferecidos.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da SKIC deverão enviar currículo atualizado para o e-mail: recrutamento.itabiritorh@skic.com, informando a posição desejada no assunto.

