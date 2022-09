Sodexo abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Sodexo, uma das principais empresas brasileiras ativas atualmente, abre novas oportunidades para serem preenchidas em diversas regiões do país. A companhia está buscando profissionais comprometidos que se encaixem com sua essência e tradição, além de estarem dispostos a crescerem de forma mútua dentro da função que escolherem atuar. Continue lendo para ter acesso a todos os detalhes.

Sodexo anuncia novas posições a serem preenchidas em cidades brasileiras

A Sodexo é um destaque nacional dentro do seu segmento de atuação. A companhia atua dentro da área de alimentação corporativa, oferecendo benefícios para empresas e funcionários com o intuito de facilitar o dia a dia de seus consumidores. Presente em mais de cinquenta países, é considerada uma das melhores empresas para trabalhar, possuindo mais de quatrocentos mil colaboradores atualmente.

Buscando preencher suas áreas de atuação, a empresa divulgou recentemente a abertura de novas posições, disponíveis em várias regiões brasileiras, confira agora como se cadastrar e as vagas disponíveis que foram divulgadas por meio da plataforma InfoJobs:

Analistas de Gestão operacional — Montes Claros;

Técnicos em Seguranças do Trabalho — Montes Claros;

Consultores de Segurança setor de Alimentos — Joinville;

Assistentes para Áreas Comerciais — São Paulo;

Gerentes Operacionais de Unidades Adjunto — Caçapava;

Supervisores de Desenvolvimento Técnico — São Paulo;

Oficiais de Serviços Gerais — São Paulo;

Gerentes de Unidades — Salvador.

Veja também: C&A tem vagas de emprego remoto e em várias regiões do país

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe de uma das mais relevantes empresas nacionais, a Sodexo, o interessado deverá atender aos critérios colocados dentro da posição desejada e morar em regiões próximas da unidade contratante. Para preencher sua ficha cadastral basta acessar a página de inscrições.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba em primeira mão as principais novidades do mercado de trabalho.