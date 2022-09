Soprano abre vagas de emprego em dois estados do país

A Soprano começou a semana com novas oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul. A companhia está buscando profissionais qualificados que queiram crescer junto com a equipe de sucesso.

Soprano abre vagas de emprego em dois estados do Brasil

A Soprano está buscando profissionais dispostos a complementar equipe de sucesso, e torna disponível ao seus colaboradores uma remuneração compatível com o mercado de trabalho, bem como benefícios e o registro em carteira. Veja, a seguir, quais são os cargos disponíveis neste momento pela empresa.

Analista Administrativo de Vendas Júnior

Estágio Processos Industriais – Farroupilha/RS

Estágio Qualidade – Farroupilha/RS

Operador de Máquina II – Farroupilha

Analista Administrativo de Vendas Júnior – Farroupilha/RS

Auxiliar de Produção PCD (Pessoa com Deficiência) – Farroupilha/RS

Estágio Marketing – Caxias do Sul/RS

Analista Administrativo Vendas Júnior – Farroupilha/RS

Assistente Logística Interna – Campo Grande/MS

Auxiliar Almoxarifado – Caxias do Sul/RS

Assistente de Compras – Farroupilha/RS Efetivo

Banco de Talentos PCD (Pessoa com Deficiência) – Campo Grande

Estágio Financeiro – Farroupilha/RS

Analista de Desenvolvimento Produto Pleno – Caxias do Sul/RS

Auxiliar de Produção Injetoras – Caxias do Sul/RS

Coordenador Tecnologia de Informação – Farroupilha/RS

Eletromecânico II – Caxias do Sul/RS

Preparador de Máquina Montagem – Caxias do Sul/RS

Auxiliar Produção – Farroupilha/RS

Analista Administrativo Vendas Júnior – Caxias do Sul/RS

Auxiliar de Almoxarifado – Campo Grande

Coordenador Regional Vendas – Região Centro Oeste

Analista Qualidade Júnior – Caxias do Sul/RS

Estágio Engenharia – Caxias do Sul/RS

Banco de Talentos – PCD (Pessoa com Deficiência) – Farroupilha/RS

Analista Qualidade Pleno – Caxias do Sul/RS

Eletromecânico II – CO – Campo Grande/MS

Estágio Comercial – Caxias do Sul/RS

Analista de Marketing Sênior – Farroupilha/RS

Preparador de Matéria Prima – Caxias do Sul/RS

Projetista Júnior – Caxias do Sul/RS

Vendedor Interno – Farroupilha/RS.

Como participar do Processo Seletivo

Os interessados em uma das oportunidades da Soprano podem encontrar informações sobre os critérios exigidos e acesso à inscrição diretamente no site. É imprescindível que os candidatos sejam proativos e apresentem experiência nas funções em que este seja um critério obrigatório.

