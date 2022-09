Stone abre vagas de emprego pelo Brasil

A Stone, grande empresa do ramo de serviços de pagamento, oferece oportunidades de emprego em diferentes regiões do Brasil, para compor seu corpo de trabalhadores. Para quem tem interesse, é imprescindível estar alinhado com as exigências para o cargo oferecido, em relação ao perfil pessoal e profissional, como formação acadêmica e nível de conhecimento de idiomas.

Stone disponibiliza oportunidades para ingresso de novos profissionais

A Stone, bastante popular e de propostas inovadoras no mercado de serviços de pagamento comunicando a empresa com seus clientes, está buscando colaboradores para o seu time. Assim, profissionais que tenham o perfil de interesse da marca, como ser comunicativo, pró-ativo e engajado, podem se candidatar para uma das vagas. É importante estar atento às atribuições da oportunidade desejada, como a jornada de trabalho e seu esquema de rotina.

Cabe informar que a empresa oferece diversos benefícios para seus colaboradores:

Vale refeição e/ou Vale Alimentação

Auxílio Creche para Crianças até 5 Anos

Convênio SESC

Gympass

Seguro de Vida

Auxílio Combustível

Plano de Saúde e Odontológico.

As vagas são para Consultor(a) Comercial Externo em diversas áreas do território nacional:

São Vicente – São Paulo

Guaratinguetá – São Paulo

Itapema – Santa Catarina

Rio do Sul – Santa Catarina

Brusque – Santa Catarina

Balneário Camboriú – Santa Catarina

Caxias do Sul – Rio Grande do Sul

Foz do Iguaçu – Paraná.

Veja também: Panasonic anuncia vagas de emprego para diversas áreas

Como enviar seu currículo

Para ter a oportunidade de compor essa equipe, o candidato deve preencher a ficha de inscrição por meio do Link de inscrição e aguardar o retorno da empresa.

Quer saber mais sobre os empregos divulgados na semana? Atualize-se todos os dias com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas,