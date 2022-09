Studio Z abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Referência no setor de calçados no Brasil, a Studio Z abre novas posições de trabalho para o país. Todos os cargos são efetivos e com contrato CLT, para fazer parte da equipe é fundamental que o interessado reveja os requisitos básicos e more nas proximidades da unidade que pretende se candidatar. Para mais informações e acesso ao link de inscrições, continue acompanhando.

Studio Z divulga novas contratações para serem preenchidas em regiões brasileiras

Uma das maiores redes Fast fashion do setor de calçados, a Studio Z, está presente há mais de quarenta anos no Brasil e oferece aos seus clientes uma experiência única durante suas compras, com os melhores produtos do mercado.

Atualmente a empresa possui mais de cem unidades ativas em diversas cidades brasileiras, estando presente em dezesseis estados, atendendo quase todo o território nacional. Em busca de novos colaboradores, a companhia está disponibilizando um novo processo seletivo para ocupar diferentes funções.

As oportunidades foram divulgadas por meio da plataforma Gupy. Acompanhe as regiões e áreas disponíveis para candidatura:

Analistas de Prevenção de Perdas — Cuiabá;

Analistas de Marketing Digital — São José;

Analistas de CRO Pleno — São José;

Analistas de Sistemas SAP MM nível Sênior — São José e Remoto;

Assistentes de Inventário — São José;

Auxiliar para realizar Serviços Gerais — Blumenau;

Banco de Talentos para o Administrativo — São José.

Como se cadastrar

Para participar da seleção na empresa Studio Z, os currículos profissionais deverão ser encaminhados de maneira virtual, por meio do site de inscrições.

