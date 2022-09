Colocar a sua empresa no Google Meu Negócio é uma das melhores opções gratuitas de encontrar a sua empresa nos melhores resultados do Google. Por isso que hoje, nós vamos indicar como colocar a minha empresa no Google Meu Negócio.

Quais são os benefícios de colocar a sua empresa no Google Meu Negócio?

Entre os principais benefícios de colocar a sua empresa no Google Meu Negócio são:

Estar presente no maior canal de busca do mundo.

Facilidade para o cliente encontrar o seu endereço e salvar no smartphone no Google Maps e ter a melhor indicação das rotas.

O cliente possui acesso às informações do seu negócio, bem como o horário de funcionamento e seu telefone para contato.

É possível divulgar o seu site, página no Facebook ou até mesmo o perfil profissional no Instagram.

Como cadastrar a sua empresa no Google Meu Negócio?

Para cadastrar a sua empresa no Google Meu Negócio, é preciso seguir os seguintes passos:

Abra o Google Maps e faça a busca do seu endereço no mapa.

Clique em “Adicionar lugar ausente”

Crie uma conta Google

Faça o login na sua conta e realize o preenchimento das informações conforme forem sendo solicitadas.

Clique em “Reivindicar esta empresa” e realize o cadastro.

Confirme com o Google através de carta ou telefone.

Mas, atenção:

Procure preencher o cadastro de maneira mais completa possível para garantir que tenha mais acessos, e apareça em primeiro lugar.

Como realizar o cadastro do seu e-commerce no Google Meu Negócio?

Se a sua empresa for um e-commerce, deixe em branco o campo de endereço e defina a área de cobertura das suas entregas, que pode ser por: CEP, cidade ou região.

Se for necessário, você pode editar a qualquer tempo a área de cobertura das suas entregas. Mantenha sempre atualizada as informações.

Dicas importantes na edição para o Google Meu Negócio

Para finalizar o cadastro de sua empresa no Google Meu Negócio, procure seguir as nossas dicas e aumentar a visibilidade de sua empresa:

Apresente a sua marca de maneira criativa: utilize fotos bonitas, bem focadas naquilo que você deseja destacar, apresente os seus produtos e faça descrições detalhadas. Enfim, as imagens precisam chamar o cliente para a sua empresa. Você pode usar tutoriais disponíveis no Youtube e seguir as dicas para tirar boas fotos.

Identifique as suas fotos com palavras-chave. Aquelas que são usadas nas buscas do Google para, assim, aparecer nos melhores resultados.

Faça um álbum com fotos do seu negócio e, ao colocar o nome, use a referência do segmento e, na outra metade do campo, identifique com o nome do seu negócio. Para nomear a foto, é só clicar em cima do arquivo da foto com o lado direito do mouse e escolher a opção de renomear.

Como utilizar o Google Meu Negócio como um canal de contato com o cliente?

Quando o cliente acessa o seu negócio utilizando o Google, ele consegue:

Obter maiores informações sobre a sua empresa.

Clicar no botão “ligar” direto nas informações e conversar com você pelo número indicado no cadastro.

Fazer comentários e avaliações do seu negócio. Estimule o seu cliente para fazer avaliações no seu negócio no Google, pois empresas que possuem maiores avaliações tendem a aparecer entre os primeiros resultados.

Dica importante: se você associar a sua página do Facebook no cadastro do Google, as avaliações feitas nessa rede social também irão aparecer no site de busca.

Fique sempre observando as participações e não deixe de responder de forma rápida. Enfim, os seus clientes estão se comunicando com você. Utilize respostas criativas e sempre busque ser o melhor no ramo que você está inserido.

Quando você confirmar que o negócio é seu, o Google irá encaminhar notificações sobre todos os comentários e avaliações realizados pelos clientes.

Outra informação importante dada pelo Google Meu Negócio é a possibilidade de ter o desempenho do seu cadastro como: a quantidade de pessoas que acessaram a sua empresa, bem como em quais informações eles clicaram. Assim, você terá controle sobre a visibilidade da sua empresa no Google.

Pronto! Siga as nossas orientações e tenha sucesso em colocar a sua empresa no Google Meu Negócio! A ferramenta é gratuita e você está se inserindo no mercado digital.

Por fim, agora é só usufruir da visibilidade do seu negócio no maior site de busca do mundo! Não esqueça: “Quem não é visto, não é lembrado”! Assim, use o conhecimento a seu favor e se destaque no mercado!