SUDESB (BA) divulga edital para processo seletivo com salários de até R$ 2,9 mil

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) abrirá dentro de poucos dias as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas em diversas áreas por tempo determinado.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível superior dentro da área de formação exigida pelo edital para concorrer a uma das vagas.

Os salários com gratificações chegam a R$ 2,9 mil ao mês.

Vagas e salários SUDESB – BA

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) oferece, ao todo, 18 vagas em diferentes áreas de formação superior, conforme segue abaixo:

Técnico de Educação Física – 4 vagas;

Técnico de Ciências Contábeis – 2 vagas;

Técnico de Secretariado Executivo – 1 vaga;

Técnico de Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Técnico de engenharia Civil – 1 vaga;

Técnico de Agronomia – 1 vaga;

Técnico de Ciências da Computação – 1 vaga;

Técnico de Pedagogia – 1 vaga;

Técnico de Ciências Jurídicas – 1 vaga;

Jornalismo – 1 vaga;

Técnico de Arquitetura – 1 vaga;

Técnico de Psicologia – 2 vagas;

Técnico de Administração – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato pode ter graduação de nível superior em uma dessas áreas descritas.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário previsto para os cargos é de R$ 2.996,88, além de auxílio refeição e vale transporte. A jornada de trabalho varia entre 35 a 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados cumprirão contrato por tempo determinado de 36 meses.

Inscrições SUDESB – BA

Os interessados em concorrer a uma das vagas da SUDESB BA devem realizar a inscrição entre os dias 03 de outubro de 2022 a 10 de outubro de 2022, diretamente pelo site da SUDESB.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Atribuições do cargo SUDESB – BA

Confira a seguir as principais funções do cargo de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Técnico de Educação Física

Executar atividade de suporte técnico nos projetos e ações;

Manutenção dos processos administrativos;

Acompanhamento dos processos de automação de rotinas;

Elaboração de relatórios e pareceres;

Executar ações voltadas para o aprimoramento e produtividade na área de educação física.

Técnico de Ciências Contábeis

Executar atividade de suporte técnico nos projetos e ações;

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento.

Executar ações voltadas para o aprimoramento e produtividade na área financeira.

Técnico de Secretariado Executivo

Executar atividade de suporte técnico nos projetos e ações;

Manutenção dos processos administrativos;

Acompanhamento dos processos de automação de rotinas;

Assessorar os serviços executivos.

Técnico de Engenharia Elétrica

Manutenção dos processos administrativos;

Acompanhamento dos processos de automação de rotinas;

Elaboração de relatórios e pareceres;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Redigir documentos e correspondências oficiais.

Técnico de engenharia Civil

Acompanhamento dos processos de automação de rotinas;

Elaboração de relatórios e pareceres;

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Dar suporte e elaboração de estudos e projetos d engenharia.

Técnico de Agronomia

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental.

Técnico de Ciências da Computação

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Monitoramento de LINKS e pontos de redes.

Técnico de Pedagogia

Executar atividade de suporte técnico nos projetos e ações;

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Dar suporte na supervisão de todo processo pedagógico.

Técnico de Ciências Jurídicas

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Elaborar relatórios de acompanhamentos.

Jornalismo

Executar atividade de suporte técnico nos projetos e ações;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Dar suporte na comunicação interna.

Técnico de Arquitetura

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Elaborar estudos e projetos de arquitetura e infraestrutura.

Técnico de Psicologia

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Preparar atividades teóricas e práticas conforme o plano de ação estabelecido.

Técnico de Administração

Suporte aos sistemas de controle;

Apoiar realizar atividades que compreendam o planejamento;

Elaborar planilha de cálculos.

Etapas do processo seletivo SUDESB – BA

Os candidatos serão selecionados através de análise curricular, como descrito no edital.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso.