Supergasbras anuncia vagas em todo o país

Especializada na distribuição de GLP, a Supergasbras anunciou a abertura de vagas em todo o país. A empresa do grupo SHV Energy oferece oportunidades regulares e, também, exclusivas para pessoas com deficiência, em diversas áreas como atendimento, inovação, marketing e tecnologia da Informação.

Há chances para os cargos de Agente Comercial, Ajudante de Carga e Descarga, Almoxarife, Analista de Licitações, Analista de Logística Pl, Analista de RH (T&D) Sr, Assistente de Cobrança, Assistente Administrativo, Assistente Administrativo, Assistente Atendimento Clientes I, Assistente de Frota, Assistente de Instalações, Assistente de Programação (Logística), Assistente de Suprimentos, Comprador, Consultor Comercial, Consultor de Clientes Interno, Consultor de Energia, Consultor Lean Manufacturing Regional, Eletricista manutenção industrial, Especialista de Transportes, Técnico de Segurança e meio ambiente, entre outros. Há, ainda, chances para estudantes em busca de estágio.

As vagas são para as cidades de Belém (PA), Jataí (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Duque de Caxias (RJ), Serra (ES), Curitibanos (SC), Araucária (PR) Araucária (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Ipojuca (PE), Campo Grande (MS), Brasília (DF), entre outras.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios como assistência médica, vale refeição ou restaurante no local, Gympass, vale transporte, seguro de vida e day off de aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://supergasbras.gupy.io e cadastrar o currículo na posição desejada.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.