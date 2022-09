Supermix Concreto abre vagas de emprego pelo Brasil

A Supermix Concreto é uma empresa que está constantemente evoluindo, seja na forma de trabalhar ou entregar seus produtos pelo país. Caso queira fazer parte dessa evolução do mercado, veja mais informações.

Supermix Concreto abre vagas de emprego no Brasil

A Supermix Concreto está constantemente evoluindo em seus produtos e formas de trabalhar. Para atender a demanda do setor de construção civil, ela precisa de profissionais responsáveis e comprometidos.

Hoje, a Supermix Concreto está com 22 oportunidades de emprego abertas, em diferentes regiões do país. Quer fazer parte dessa equipe de sucesso? Veja os cargos disponíveis e a localidade:

Motorista (Auxiliar / Operacional) – Içara / SP;

Ajudante de Pátio (Auxiliar / Operacional) – Indaiatuba / SP;

Assistente de Administração (Exclusiva PCD) – Barueri / SP;

Advogado (Júnior / Trainee) – Belo Horizonte / MG;

Laboratorista (Exclusiva PCD) – Fortaleza / CE;

Auxiliar de Administração (Exclusiva PCD) – Fortaleza / CE;

Auxiliar de Serviços Gerais (Exclusiva PCD) – Fortaleza / CE;

Motorista Bombista (Auxiliar / Operacional) – Cuiabá / MT;

entre outras.

Como se candidatar

Para encontrar essas e outras oportunidades no Supermix Concreto, acesse a plataforma Vagas e conheça mais informações.

A plataforma é atualizada diariamente com novas oportunidades. Então, para não perder sua chance, não esqueça de encaminhar seu currículo hoje mesmo!

As vagas estão disponíveis em várias regiões do país, principalmente em Fortaleza, no Ceará.

Para fazer parte dessa equipe de sucesso, é necessário preencher os pré-requisitos informados pela empresa. Essas e mais informações são encontradas no link da vaga divulgada, portanto, não perca sua chance!

