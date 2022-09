De acordo com recente divulgação oficial, as chamadas públicas para cadeias produtivas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), vinculada ao MCTI, foram tema da programação da 10ª edição do Green Rio / Green Latin America.

Sustentabilidade: ações do MCTI ganham destaque no Green Rio

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) explica que a plataforma é voltada para negócios, inovação e pesquisa em bioeconomia e economia verde. Segundo destaca a divulgação oficial, até o momento, estão abertos dois editais para o Programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os recursos são da modalidade não-reembolsável do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), dos fundos setoriais Agro e Subvenção, com o investimento de R$40 milhões.

Cadeias Produtivas da Bioeconomia: a tecnologia e a biodiversidade

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia visa fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação para a promoção, agregação e retenção de valor em cadeias produtivas da biodiversidade brasileira, considerando a sua sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das populações que dela dependem.

Assim sendo, o foco dos esforços está direcionado para o desenvolvimento de novos produtos, insumos, materiais e serviços a partir e para essas cadeias, contribuindo com o desenvolvimento sustentável de populações em todos os biomas brasileiros.

Inovação, sustentabilidade e economia

De acordo com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP), os critérios estabelecidos para as chamadas públicas são o grau de inovação da solução proposta, impactos sociais, ambientais e econômicos gerados pelo projeto, sustentabilidade de longo prazo do projeto e da comunidade, alcance da aplicação desenvolvida, parcerias e articulações institucionais da empresa proponente e a consistência da proposta.

Sobre o Programa de Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI

O Programa de Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI foi instituído por meio da Portaria MCTI nº 3.877, de 9 de outubro de 2020. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), trata-se de uma política pública que trabalha o conceito de bioeconomia como impulsionadora do desenvolvimento sustentável e da prosperidade do Brasil.

Objetivo do programa

Além disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destaca que o objetivo central do Programa de Cadeias Produtivas da Bioeconomia MCTI é a agregação e a retenção de valor pelos elos iniciais das cadeias produtivas.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) investe de diversas formas em sustentabilidade e economia verde, por meio de diversas chamadas públicas que são divulgadas na sua plataforma oficial.