TABELA PIS 2022: Parcela de R$ 1.212 vai ser LIBERADA NESTA SEMANA? Confira quem vai receber o benefício a partir de hoje (25/09)

Não é novidade para ninguém que o Programa de Integração Social (PIS) é pago aos trabalhadores que exercem atividade forma, com carteira assinada. A gestão do benefício é da Caixa Econômica Federal, ou seja, a instituição bancária é responsável pelas liberações dos valores do programa.

Neste ano, os pagamentos referentes ao ano-base 2020, foram feitos entre os meses de fevereiro e março deste ano. Como a quantia referente ao ano de 2021 ainda não foi paga, há expectativa de que o depósito seja feito em breve para os trabalhadores.

Nesse sentido, confira a seguir mais detalhes sobre o benefício e consulte o calendário do PIS, além de conferir as informações mais recentes sobre o benefício.

PIS; PIS 2022; PIS AGOSTO 2022

Conforme informado anteriormente, neste ano de 2022 está sendo pago o benefício referente ao ano-base 2020. Isso significa que os trabalhadores que exerceram atividade naquele ano e se encaixam nas regras do benefício, podem receber os valores do programa.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência do mês de maio, mais de 400 mil trabalhadores não sacaram o PIS 2022. Isso significa que os trabalhadores esqueceram de efetuar o saque ou simplesmente deixaram de sacar o benefício por vontade própria.

As parcelas do PIS 2022 podem ser sacadas por meio da Caixa Econômica Federal.

QUEM TEM DIREITO AO PIS?

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

TABELA PIS; TABELA PIS 2022

A tabela do PIS 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

CONSULTA PIS; NÚMERO PIS

Segundo informações oficiais do Governo Federal, a consulta PIS pode ser feita através dos aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

Vale destacar que o número do PIS, também chamado de NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é essencial para o beneficiário receber o PIS.

Para saber qual o número do PIS, basta consultar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É possível realizar a consulta PIS:

Para quem recebe o PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe o Pasep (servidor público)

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

CALENDÁRIO PIS; CALENDÁRIO PIS 2022

O calendário PIS permite a retirada dos recursos do PIS 2022 até o dia 29 de dezembro.