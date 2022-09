Tacchini tem vagas de emprego no Rio Grande do Sul

O Tacchini Sistema de Saúde, é composto por quatro unidades de negócios, sendo elas, o Hospital Tacchini, fundado em 1924; o Hospital São Roque, fundado em 1966; o Plano de Saúde Tacchimed, fundado a partir de uma necessidade básica da comunidade local e regional e o Instituto Tacchini de Pesquisa em Saúde. A companhia está com diversas oportunidades de emprego disponíveis no Rio Grande do Sul. Veja como se candidatar.

Tacchini anuncia oportunidades de emprego

O Tacchini Sistema de Saúde está com vagas de emprego abertas para colaboradores especializados em diversas funções na região do Rio Grande do Sul. Confira os cargos ofertados:

Analista de Business Intelligence – Bento Gonçalves/RS;

Analista de Informações Gerenciais – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar Administrativo de Unidade de Internação – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Almoxarifado (produção de alimentos) – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Atendimento Fisioterapia – Tacchimed – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Atendimento Pronto Atendimento – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Atendimento – Tacchimed – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Cozinha – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Faturamento – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Higienização – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Lavanderia – Bento Gonçalves/RS;

Auxiliar de Nutrição – Bento Gonçalves/RS;

Banco de talentos | Hospital São Roque | Carlos Barbosa/RS – Carlos Barbosa/RS;

Banco de talentos – Bento Gonçalves/RS;

Cozinheiro (a) – Bento Gonçalves/RS;

Enfermeiro (a) Centro Cirúrgico – Bento Gonçalves/RS;

Enfermeiro(a) de Relacionamento Tacchimed – Bento Gonçalves/RS;

Enfermeiro(a) Oncologia – Bento Gonçalves/RS;

Enfermeiro (a) – Unidade de Internação – Bento Gonçalves/RS;

Enfermeiro (a) – Unidade de Internação – Hospital São Roque – Carlos Barbosa/RS;

Enfermeiro (a) – UTI Adulto – Bento Gonçalves/RS;

Fisioterapeuta Tacchimed – Bento Gonçalves/RS;

Médico Plantonista – Plantão Clínico – Bento Gonçalves/RS Pessoa jurídica;

Médico Plantonista – Plantão Pediátrico – Bento Gonçalves/RS Pessoa jurídica;

Oportunidades para PCD (pessoa com deficiência) – Bento Gonçalves/RS;

Promotor de Vendas Tacchimed – Carlos Barbosa/RS;

Serralheiro (Altura) – Bento Gonçalves/RS;

Técnico(a) de Enfermagem – Hemodinâmica – Bento Gonçalves/RS;

Técnico(a) de Enfermagem – Unidade de Internação Clínica – Bento Gonçalves/RS;

Técnico(a) de Enfermagem Urgência e Emergência – Bento Gonçalves;

Técnico(a) de Enfermagem – UTI Adulto – Bento Gonçalves;

Técnico(a) de Enfermagem – UTI Neonatal – Bento Gonçalves/RS.

Veja também: GreenJoy abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego disponíveis na Tacchini, é necessário acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a função desejada e clicar em “Candidatar-se para a vaga“.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.